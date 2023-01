Komt Tesla in zwaar weer?

Tesla kwam de voorbije week op verschillende manieren in de aandacht. Enerzijds was er het verkooprecord in Noorwegen, maar dat lichtpuntje weegt niet op tegen de koersverliezen die de Amerikaanse constructeur op de beurs moest incasseren.

Einde subsidies in zicht

Op de Noorse markt weden het voorbije jaar bijna 17.000 exemplaren van de Model Y verkocht en daarmee verbreekt Tesla het record van de VW Kever dat 53 jaar standhield. Deze mooie resultaten moet je zien in het licht van een overgesubsidieerde EV-markt in het Scandinavische land. Het einde van die ongebreidelde subsidies is overigens in zicht, nu de EV op Noorse bodem breed verspreid is.

Twitter als boosdoener?

Dat resultaat staat in schril contract met de uitgesproken negatieve tendens van het Tesla-aandeel dat gedurende 2022 ongeveer 70% van zijn waarde moest prijsgeven. Trendwatchers wijzen naar de perikelen van Elon Musk met de overname van Twitter waarvoor de Amerikaanse ondernemer fondsen moest vrijmaken door het afstoten van Tesla-aandelen. Dit zal voor een stuk de trend van de jongste weken verklaren, maar er is meer aan de hand.

Hete adem van de concurrentie

Tesla heeft een aantal jaren nagenoeg de markt van de dure en performante EV’s voor zich alleen gehad en moest slechts een beperkt aantal concurrenten dulden. Vandaag ontploft die markt en heeft nagenoeg elke premiumspeler een elektrisch model of zelfs een heus gamma, waardoor Tesla de koek met anderen moet delen. Kortom, de verkoopcijfers die een tijdlang boomden, lopen terug en dat is eveneens het geval op de Chinese ‘groeimarkt’. Ook de Europese productie in de gloednieuwe site in de buurt van Berlijn (Grünheide) wil maar niet op kruissnelheid komen en moest in de loop van 2022 de productie reeds volledig worden stilgelegd. Dat zou ook in China gebeuren door een gebrek aan personeel omwille van nieuwe Covid-perikelen.