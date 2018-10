WHO beschouwt omgevingslawaai als schadelijk voor gezondheid

Lawaaihinder is niet alleen vervelend, het is ook schadelijk voor de gezondheid. Een op vijf Europeanen wordt regelmatig blootgesteld aan geluidsniveaus die de gezondheid aanzienlijk schaden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een update van haar geluidsrichtlijnen op vraag van de Europese Unie.

Het is de eerste keer sinds 1999 dat de WHO het probleem van omgevingsgeluidsoverlast behandelt. In 2009 bracht de VN-organisatie een rapport uit over nachtlawaai.

Voor het eerst werden in de richtlijnen windturbines en 'ontspanningslawaai' zoals muziek van nachtclubs, cafés, fitnesslessen, voetbalmatchen, concerten en koptelefoons, opgenomen als nieuwe lawaaibron.

De aanbevelingen stellen dat het gemiddelde lawaainiveau van verkeer de 53 decibel niet mag overschrijden, dat is hetzelfde als zachte radiomuziek. 's Nachts geldt een geluidslimiet van 45 decibel voor verkeerslawaai. Het gaat om het gemiddelde niveau gemeten over een volledige dag. Volgens de WHO wordt 40 procent van de inwoners van de Europese Unie echter blootgesteld aan verkeerslawaai dat hoger is dan 55 decibel.

Voor trein- en luchtverkeer en lawaai van windturbines raadt de WHO een gemiddeld niveau van 44 tot 54 decibel aan. Nachtlawaai van vliegtuigen wordt dan weer het best beperkt tot minder dan 40 decibel.

Entertainmentlawaai

Ontspanningslawaai is vaak iets waar we zelf voor kiezen. We hebben er dan ook een hogere tolerantie voor. Toch beveelt de WHO aan om een jaarlijks gemiddelde van 70 decibel aan te houden.

Geluidsvervuiling is heel erg divers, waardoor de gezondheidseffecten van elke bron verschillen. Beschadiging van het gehoor is het meest directe gevolg , maar afhankelijk van de duur en de hoeveelheid van het lawaai zijn er nog meer mogelijke gezondheidsrisico's.

Vooral over de effecten van blootstelling gedurende lange periodes aan lage niveaus van omgevingslawaai is nog maar weinig geweten. Het veroorzaakt slaapproblemen, maar het zou ook de cardiovasculaire gezondheid en mentale gezondheid aantasten.

De gezondheid en cognitieve ontwikkeling van kinderen lijden dan weer erg onder vliegtuiglawaai met een grotere kans op obesitas en diabetes. Die effecten worden verstrekt door verkeerslawaai.