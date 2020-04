Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie Stichting tegen Kanker, waarschuwt voor de trendy elektronische sigarettenvervangers met 'heatsticks'. 'Verhitte tabak heeft alleen maar nadelen.'

Op 20 februari keurde het federale parlement een volledig reclameverbod voor tabaksproducten goed. Het reclameverbod, dat van 1999 dateert, laat nu nog 1 uitzondering toe. Hierdoor kun je in krantenwinkels en aan de gevel ervan tabaksreclame zien. Vanaf januari 2021 zal dat verboden zijn. Opmerkelijk is dat het wetsvoorstel unaniem werd goedgekeurd, niemand stemde tegen.

Al enkele maanden duiken in winkels neutrale sigarettenpakjes op. Neutraal wil zeggen dat ze geen logo's en vrolijke kleurtjes meer bevatten, maar alleen nog grote waarschuwingen met vieze foto's en de merknaam in een uniform lettertype. Stichting tegen Kanker trok eind vorig jaar aan de alarmbel. Omdat geen reclame meer gemaakt kan worden op de pakjes zelf, zouden de tabaksfabrikanten weleens meer kunnen investeren in winkelreclame... Tenzij de overheid dat belemmert, wat ze beoogt via het nieuwe reclameverbod.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over de e-sigaret uit 2016 zal binnenkort een update krijgen. Hopelijk vindt de HGR een antwoord op de vraag hoe jonge niet-rokers van de e-sigaret af te houden zonder het middel te ontzeggen aan rokers die via de e-sigaret willen stoppen met roken. Misschien zullen de huidige regels voor de e-sigaret in de toekomst veranderen. Een aparte werkgroep binnen de commissie Volksgezondheid zal zich buigen over het voorstel om neutrale verpakkingen op te leggen voor de e-sigaret en over nieuwe regels voor de verkooppunten. Er liggen wetsvoorstellen in die zin te wachten op bespreking.

Overigens valt de e-sigaret onder de nieuwe reclameregeling, net zoals andere vormen van nieuwe tabaksproducten die in België nog niet te koop zijn. Daardoor zal het een hele uitdaging zijn voor de tabaksfabrikanten om de nieuwe producten in onze markt te zetten.

De slimme lezer heeft natuurlijk al door dat het ons daar om te doen is. Jongeren willen we niet alleen afhouden van de klassieke sigaret, maar ook van nieuwe trendy elektronische toestelletjes met 'heatsticks', die in de rest van Europa in hip ingerichte winkels te koop zijn. Terwijl we voor e-sigaretten nog een potentieel zien voor rokers die wensen te stoppen, zien we voor de verhitte tabak alleen nadelen.

De meeste rokers zijn jong gestart. Jongeren zijn gevoelig voor verslavende producten en voor reclame. Het reclameverbod moet hen beschermen tegen een nicotineverslaving. De nieuwe wet moet ertoe bijdragen het aantal rokers verder terug te dringen, zonder een shift naar verhitte tabak of de e-sigaret op gang te trekken.

