We worstelen met onze agenda's om ergens tussen al die activiteiten een uurtje sport te prangen. En dus vraagt een mens zich af: op welk tijdstip heeft dat uurtje het grootste effect?

Fysieke prestaties pieken bij veel mensen rond 18 uur. De slechtste prestaties worden vaak 12 uur vroeger geleverd, om 6 uur in de ochtend. Misschien speelt de lichaamstemperatuur een rol, want die piekt en bodemt op net dezelfde momenten. Warme spieren werken bovendien beter dan koude. Maar het verschil, minder dan 1 graad, is te klein als verklaring, en dus moet er meer spelen.

...