Waarom is er meer MS in België dan in Costa Rica?

In Vlaanderen komt MS voor bij ongeveer 100 op 100.000 personen. In Costa Rica komt MS twintig keer minder voor, maar 5 op 100.000 mensen krijgen het. Dat lijkt op het eerste gezicht een tikje vreemd... zijn wij in westerse landen immers niet beter bestand tegen nare ziektes? MS-expert Piet Stinissen, van de UHasselt, werpt zijn licht op multiple sclerose en legt uit waarom de ziekte in bepaalde delen van de wereld meer voorkomt dan in andere.