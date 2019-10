Slechts 32,7 procent van de bevolking van 6 jaar en ouder eet de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van 2 stukken fruit per dag. Voor groenten is dat maar 38 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Uit een onderzoek in hetInternational Journal of Epidemiology blijkt dat we niet vijf stuks groenten en fruit per dag moeten eten om zo lang mogelijk gezond te blijven, maar 10. Dat is maar liefst 800 gram per dag. Voor een niet-vegetariër/veganist lijkt dit een onmogelijke opdracht.

...