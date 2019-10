België was een van de weinige Europese landen waar de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen nog werd toegelaten.

De verkoop van tabaksproducten, zoals sigaretten, roltabak en e-sigaretten, aan minderjarigen is vanaf 1 november verboden. De leeftijdslimiet wordt zo opgetrokken van 16 naar 18 jaar.

Het verkoopsverbod zal niet onmiddellijk tot bijkomende controles leiden. 'Het is ook niet de bedoeling om verkopers meteen te sanctioneren. In eerste instantie zullen we vooral waarschuwingen geven', zegt Paul Van den Meerssche, het hoofd van de inspectiedienst. 'We verwachten wel dat de controles eenvoudiger zullen worden, omdat we met homogonere groepen zitten bij controles aan bijvoorbeeld secundaire scholen'.

België was een van de weinige Europese landen waar de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen nog werd toegelaten.

De nieuwe maatregel geldt ook voor e-sigaretten.

Al na 3 maanden verslaafd

Stichting tegen Kanker is opgetogen over de maatregel. 'Alles in de wetenschappelijke literatuur zegt ons dat wij onze jongeren ten minste tot de leeftijd van 20 jaar absoluut moeten behoeden voor alcohol, tabak en cannabis. De hersenen van jongeren reageren anders op nicotine dan die van volwassenen. De snelheid waarmee nicotine inwerkt op de hersenen van adolescenten is de hoogste van alle soorten drugs. In het geval van nicotine treedt de verslaving bij een meisje van 16 al op na 3 maanden. Bij een jongen is dat na 6 maanden. Dat moet ons doen beseffen hoe krachtig deze drug wel is.'

Naast de verhoging van de leeftijdsgrens pleit de Stichting voor een drastische prijsverhoging van tabaksproducten, een totaal reclameverbod en een verbod op displays (verbod om sigaretten zichtbaar te presenteren in verkooppunten) en een vermindering van het aantal verkooppunten, bijvoorbeeld door een onmiddellijk verbod op de verkoop in nachtwinkels, omdat het daar is dat jongeren onder de 24 zich voornamelijk bevoorraden.