Van hoop voor alzheimerpatiënten tot de ultieme afslankpil: dit zijn onze meest gelezen artikels over gezondheid in 2024

Van de factoren die mee het risico op dementie bepalen tot wat u nog niet wist over fabrieksvoeding: dit zijn de Knack-artikels over gezondheid die in 2024 het meest gelezen werden.

1. Deze 14 factoren bepalen mee het risico op dementie: ‘Voor mensen met alzheimer is er wel degelijk hoop’

Dementie is een lot dat je overkomt, denken velen. ‘Fout’, zegt medisch antropoloog emeritus professor Reginald Deschepper, auteur van het boek ‘Bescherm je brein tegen dementie’. ‘Het wordt tijd dat mensen niet langer de ontmoedigende boodschap blijven horen dat aan dementie niets te doen valt.’

© Getty Images

2. Vaak gebruikte E-nummers onder vuur: ‘Ze beschadigen de darmflora’

Na de zoetstof aspartaam en het bewaarmiddel nitriet, wordt een nieuwe groep van veelgebruikte additieven in de voedingsindustrie in verband gebracht met een ‘verhoogd risico’ op kanker.

Emulgatoren maken sterk bewerkte voedingsmiddelen aantrekkelijker en stabiliseren de smaak en textuur, zodat etenswaren langer in de supermarkt kunnen liggen. © Getty Images

3. Wat je nog niet wist over fabrieksvoeding: ‘Zelfs de verse kip in de winkel bevat toegevoegd zout’

‘Vier industrieën doden minstens 7000 mensen per dag in Europa’. Dat is de niet mis te verstane boodschap van de WHO. Het gaat om de tabaks- en alcoholindustrie, de fossiele industrie en de voedingsindustrie. Over dat laatste schreef de Deense bioloog Nicklas Brendborg een onthutsend boek.

4. Obesitaschirurg Yves Van Nieuwenhove over de afslankrevolutie: ‘Je hebt nog altijd het recht om dik te zijn’

Laat uw WeightWatchers-punten voor wat ze zijn, de ultieme afslankpil zit eraan te komen. Welke ijzers heeft de farma-industrie in het vuur steken? En zijn we nog wel in staat om af te vallen zonder medicatie? ‘Ons lichaamsvet heeft meer impact op ons dan we denken.’

© Geert Van de Velde

5. Zo bouw je snel en effectief spieren op

Hoe helpen spieren bij het afvallen? Welke sport is geschikt voor wie niet van fitnesszalen houdt? Sportwetenschapper Ingo Froböse legt uit welk dieet helpt. En waarom vooral vrouwen profiteren.

© istock

6. Glucorexia: waarom gezonde mensen plots in de ban zijn van hun bloedsuikerspiegel

Gezondheidsbewuste influencers pronken tegenwoordig trots met een glucosemeter op de arm. Waar is dat goed voor? En moet iedereen aan de bloedsuikermeter? ‘Het kan een eyeopener zijn’, zegt diëtiste Hella Van Laer.

Moet iedereen aan de glucosemeter? © Getty Images

7. Gerontologe Kristina Norman: ‘Gezond eten verlengt je leven met 13 jaar’

Veel ziekten worden uitgelokt door verkeerde eetgewoonten. Gerontologe Kristina Norman verklapt waarom we anders moeten eten als we ouder worden, hoe asperges ons jong houden en waarom proteïnepizza’s gevaarlijk zijn.

‘Het mediterraan dieet is een goede gids’ © Timolina – Getty Images

8. Flessenwater, plastic drinkbus of gefilterd kraanwater: wat is de veiligste manier om water te drinken?

Een opmerkelijke nieuwe studie toont dat mineraalwater uit plastic flessen 10 tot 100 keer meer microplastics bevat dan eerst gedacht. Dan maar overschakelen op een herbruikbare drinkbus? ‘Dat maakt weinig verschil’, zegt professor Jana Asselman.

© Getty Images

9. Waarom u vlees blijft eten alsof er niets aan de hand is

Er zijn ondertussen meer dan redenen genoeg om elk rationeel mens te doen stoppen met vlees eten. Waarom lukt het ons dan niet?

© Anna Uru

10. Waarom steeds meer veertigers darmkanker krijgen: ‘Er komt een lawine op ons af’

Is darmkanker een chronische infectieziekte? Zijn probiotica heilzaam? En waarom neemt het aantal jonge patiënten toe? Darmkankerexpert Luc Colemont deelt de nieuwste inzichten over een ziekte die nog te veel vermijdbare slachtoffers maakt.

Vooral voedingsvezels zijn belangrijk in de preventie van darmkanker. © Getty

11. Huisarts schrijft aanklacht tegen voedingsindustrie: ‘Appelcake uit de fabriek? Dat eet ik niet meer’

Additieven, antibiotica, microplastics, zware metalen, hormoonverstoorders, PFAS, pesticiden: ons lijf krijgt via lucht, water en industrieel voedsel nogal wat stoffen binnen die het liever niet ziet passeren. Wanneer is het te veel en hoe kan het anders?

Staf Henderickx: ‘Als arts moet ik opkomen voor de gezondheid van de mensen en dat botst vandaag met de belangen van Big Food.’ © Getty Images/iStockphoto

12. Hoe misleidend is alcoholvrij bier? ‘De industrie denkt niet aan onze gezondheid’

Alcoholvrij bier en alcoholvrije wijn bevatten toch nog een kleine hoeveelheid alcohol. Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs wil daar komaf mee maken.

‘Voor wie geen druppel alcohol wil drinken, is correcte informatie cruciaal.’ © Getty Images

13. Afslankmedicijn Mounjaro op komst: nog beter dan Ozempic

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) beveelt de afslankspuit Mounjaro aan voor de behandeling van obesitas. Mounjaro belooft tot 30 procent gewichtsverlies, nog meer dan Ozempic.