Tele-Onthaal krijgt de laatste dagen veel telefoontjes of chatberichten van mensen die bezorgd zijn over het coronavirus. Dat aantal nam de laatste dagen ook almaar toe, zo meldt de hulplijn zaterdag.

Begin maart kwam bij 4,5 procent van gesprekken van Tele-Onthaal het coronavirus aan bod. Begin deze week liep dat percentage op tot gemiddeld zowat 15 procent, om de afgelopen twee dagen te pieken. Donderdag ging 28 procent van de gesprekken over het coronavirus, vrijdag maar liefst 36,4 procent.

In het begin van de crisis voerde Tele-Onthaal voornamelijk met mensen van volwassen (25-39 jaar) en middelbare leeftijd (40-59 jaar) gesprekken over de epidemie. 'De voorbije drie dagen constateren we vooral een piek van oudere leeftijdscategorieën', zegt Tele-Onthaal.

De hulplijn merkt ook op dat het aandeel oproepers met angstproblemen hoger ligt dan in de reguliere cijfers van 2019.

Eenzaamheid

De medewerkers van Tele-Onthaal stellen vast dat gezondheidsthema's in het algemeen meer aan bod komen, net als het thema eenzaamheid. 'De bezorgdheid voor isolatie is daarbij voor de hand liggend', luidt het. 'De corona-maatregelen versterken de gevoelens van eenzaamheid. Oproepers geven ook aan bang te zijn dat reguliere (thuis)hulp zou wegvallen.'

Daarnaast springt volgens de hulplijn ook het sociaal-economische thema in het oog: het gaat bijvoorbeeld om bezorgdheid over de impact op de financiële toestand en het werk.

Het aandeel verwijzingen ligt bij gesprekken over het coronavirus in lijn met de reguliere oproepcijfers. 'Opvallend is evenwel dat oproepers in 80 procent van die verwijzingen doorverwezen worden naar een arts.'

