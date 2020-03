Onderzoek van de Universiteit van Zuid-Californië wijst uit dat er een gezondere manier is van zitten: de hurkzit. Nu de meeste mensen van thuis werken, is dit een goed moment om het eens uit te proberen.

Energiebesparende activiteiten hebben de mens in zijn evolutionaire ontwikkeling geen windeieren gelegd, al lijkt dergelijk gedrag door onze snel veranderende omgeving zich steeds meer tegen ons te keren. In geïndustrialiseerde landen zitten mensen gemiddeld negen uur per dag. Dit houdt heel wat gezondheidsrisico's in, zoals cardiovasculaire ziektes, omdat de manier waarop we zitten weinig spieractiviteit vraagt en het metabolisme vertraagt. Zitten wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd.

Deze evolutionaire paradox trok de aandacht van enkele onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Californië (USC). Hun onderzoek zocht uit welke rustposities we aannamen voor de uitvinding van onze geliefde stoel. Het bleek vooral om actievere rustposities als knielen en hurken te gaan. Doordat deze posities meer spieractiviteit vragen zouden ze de gezondheidsrisico's gelinkt aan langdurig zitten verminderen.

Niet minder, maar anders

Om de evolutie van sedentair gedrag in kaart te brengen besloten de onderzoekers de inactiviteit van de Hadza, een groep jager-verzamelaars in Tanzania, te bestuderen. De manier waarop de Hadza leven, komt op vele vlakken overeen met hoe onze voorouders dat deden.

Om hun (in)activiteit te meten, droegen de Hadza apparaten die hun fysieke activiteit en rustmomenten in kaart brachten. Naast periodes van hoge fysieke activiteit, het drievoud van de 22 minuten die de Amerikaanse gezondheidsdienst hanteert, vertoonde de Hadza ook lange periodes van inactiviteit. Net zoals de gemiddelde Belg vandaag, zaten ze negen tot tien uur per dag stil. Toch waren er geen tekenen van chronische ziektes gelinkt aan langdurig stilzitten zoals in de geïndustrialiseerde landen te bespeuren.

De Hadza kiezen immers consequent voor actievere rustposities die meer spieractiviteit vragen als knielen en hurken. De combinatie van het actiever doorbrengen van niet-rustmomenten en het kiezen voor actievere rustposities zorgt ervoor dat de spieractiviteit bij de Hadza vrij consistent is doorheen de dag en ze daardoor mogelijk minder gezondheidsrisico's vertonen.

Het is weinig waarschijnlijk dat we nu allemaal gehurkt achter onze bureau gaan zitten, al zet het wel aan tot nadenken. Wat vaker van rechtstaan of van positie wisselen tijdens een zittende taak is alvast een mooi begin.

