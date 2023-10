Wat leidt tot meer vreugde en voldoening in het leven?

Neuroloog en psycholoog Borwin Bandelow heeft onderzoek gedaan naar de hersenen en het geheim van geluk. Hier onthult hij wat hij heeft ontdekt.

Als psychiater heeft u zich de afgelopen decennia vaak beziggehouden met angst. Nu hebt u een gids over geluk geschreven. Wat kunt u doen om meer plezier in het leven te hebben?

Borwin Bandelow: Eten en seks zijn de belangrijkste manieren om het vrijkomen van endorfine in de hersenen te stimuleren. En als de hersenen overspoeld worden met endorfine, voelen we ons goed. De natuur wil het zo, want voeding en voortplanting houden onze wereld draaiende.

Maar beide zijn alleen mogelijk binnen bepaalde grenzen. Dus wat kan er nog meer gedaan worden?

Bandelow: Naar muziek luisteren, dansen, sporten of in achtbanen rijden leiden ook tot het vrijkomen van endorfine. Een hond kan ook een geweldige oplossing zijn, vooral voor mensen die alleen zijn. Een hond is gemakkelijker te vinden dan een partner, is altijd vriendelijk, biedt genegenheid en activiteit. Knuffelen met een hond kan vergelijkbare geluksgevoelens oproepen als knuffelen met een mens, omdat ons beloningssysteem gemakkelijk voor de gek wordt gehouden. Meestal is een hond ook bereid om elke wens te vervullen. En hij reageert op signalen die jij geeft.

67 procent van de mensen in Duitsland zegt ten minste grotendeels tevreden te zijn, volgens het Ipsos Happiness-onderzoek van 2023. Dus ze hebben je boek niet echt nodig.

Bandelow: Dat is niet helemaal waar. De meeste mensen, zelfs degenen die zichzelf als gelukkig omschrijven, denken dat er nog ruimte is voor verbetering. Daarom is de doelgroep veel groter dan de ongelukkige 33 procent.

Bent u voorstander van enige vorm van zelfoptimalisatie?

Bandelow: Ja, afgezien van schadelijke methoden zoals harddrugs, alcoholgebruik of gokken, die een kortstondige kick geven en op de lange termijn tot rampspoed leiden. Mijn boek laat zien hoe dergelijke zelfvernietiging kan worden vervangen door gezondheidsbevorderende, positieve en onschadelijke methoden.

Factoren zoals gezondheid, bezittingen of emotionele relaties beïnvloeden het geluksniveau. Maar zelfs met dezelfde externe omstandigheden zijn er gelukkige en ongelukkige mensen. Hoe kan dit worden verklaard?

Bandelow: Er zijn verschillende soorten geluk, die Walt Disney treffend uitbeeldde als Gustav Gans en Donald Duck: De een heeft altijd geluk, bij de ander gaat altijd alles mis. De een is altijd gelukkig, de ander ongelukkig. Geluk hangt niet noodzakelijk af van externe factoren zoals bezittingen – een mooie auto of een huis – maar ook van persoonlijkheidskenmerken, waarvan ongeveer de helft door genen wordt bepaald.

Prof. Dr. Borwin Bandelow is een specialist in neurologie en psychiatrie, een gediplomeerd psycholoog, psychotherapeut en een internationaal erkend expert op het gebied van angststoornissen. © Getty

Als één deel genetisch is, dan is de andere helft opvoeding en socialisatie, toch? Dat betekent dat ouders er invloed op hebben dat hun kinderen gelukkige volwassenen worden.

Bandelow: Klopt. Kinderen die opgroeien in een aanhoudende situatie van gebrek of verwaarlozing hebben grotere uitdagingen in het ontwikkelen van geluk en psychologisch welzijn. Een positieve en ondersteunende omgeving biedt daarentegen de beste voorwaarden voor een gelukkig leven. Kinderen hebben voedsel en emotionele voeding nodig, liefde, genegenheid, warmte en veiligheid. Zelfs als ouders veel werken, kunnen ze het kind in de resterende uren veel genegenheid en aandacht geven. Dit kan een vormend effect hebben op de toekomst van het kind.

Duitsers hebben de neiging zich meer zorgen te maken dan levendig te zijn. Waar komt dat vandaan?

Bandelow: Angst, voorzorg en een gebrek aan vooruitziendheid zijn ook erfelijk. Onze voorouders in het noorden moesten tienduizenden jaren geleden vooruitziend handelen om de lange, strenge winters te overleven. De schuchtere verzamelden voedsel, de zorgeloze genoot van de zomer en verhongerde of vroor dood in de winter. Dit heeft vandaag de dag nog steeds een effect: in Duitsland en in noordelijke landen zijn piekeraars nog steeds duidelijk in de meerderheid, ondanks de veranderde leefomstandigheden. In landen aan de evenaar zie je veel blije gezichten op straat, maar als je naar het bankdistrict van Frankfurt gaat, staat het ongenoegen op de gezichten van veel mensen te lezen, ook al is het een van de rijkste gebieden van Duitsland. Daarin schuilt nog een belangrijke boodschap: geld correleert niet met geluk.

Dus is angst de antagonist van geluk?

Bandelow: Ja, het angstsysteem is een domper. Het vertelt ons geen seks te hebben op straat terwijl alle andere mensen kijken. Het weerhoudt ons ervan de chocolade in de supermarkt uit te pakken en op te eten zonder te betalen. Het angstsysteem herinnert ons er voortdurend aan dat we niet moeten overdrijven met de aansporingen van ons beloningssysteem. In dit opzicht zijn angst en geluk met elkaar verbonden.

Wat als de angst overheerst?

Bandelow: Als psychiater behandel ik al mijn hele leven angstpatiënten. Ze hebben vaak een probleem met wat Freud het superego noemde, dat wil zeggen een sociale angst die ons overvalt als we bepaalde dingen te veel doen. Sociale fobie is een angst om bekritiseerd te worden door andere mensen of om iets te doen dat je gênant vindt. Bijvoorbeeld wanneer je iemand wilt leren kennen. Je denkt, het wordt vast toch niks, misschien doe ik wel onhandig, of vindt hij me toch lelijk, of hij bedriegt me, maakt misbruik van me en verlaat me uiteindelijk. Dus ik ga niet naar het feest en ik schrijf me niet in bij een datingbureau. Dus aan de ene kant wil ik liefde, maar ik krijg het niet omdat mijn eigen angstsysteem het me verbiedt.

Waarover zouden schrijvers schrijven als ze niet over ongelukkige mensen schreven? Op zijn laatst sinds Tolstoj weten we dat gelukkige gezinnen behoorlijk oninteressante romanpersonages opleveren.

Bandelow: Dat is waar. Ongelukkig zijn is gevarieerder dan geluk. Bovendien is ongelukkig zijn ook de aanzet tot actie. Er zijn heel wat beroemde schrijvers die tot op zekere hoogte neurotisch waren en voor wie creatief werk momenten van geluk opleverde. We vinden ook vaak depressies, angsten en zogenaamde persoonlijkheidsstoornissen bij mensen die op het podium staan. Ze hebben soms een sterke behoefte aan aandacht omdat aandacht gevoelens van geluk opwekt. Net als WhatsApp-berichten op kleine schaal, wat deel uitmaakt van mobiele telefoonverslaving.

Anderen zouden kunnen zeggen dat deze mensen narcistische stoornissen hebben.

Bandelow: Veel narcisten willen in de schijnwerpers staan, en daarbij worden ze gedreven door een gebrek aan endorfine, dat ze proberen te compenseren door te streven naar bewondering. We zien ook vaak borderline stoornissen bij artiesten, waarvan ik er een aantal heb beschreven in mijn boek “Beroemdheden”. Een voorbeeld hiervan is de Britse popzangeres Amy Winehouse, die in staat was om buitengewoon sterke emoties en authenticiteit over te brengen via haar muziek. Ik denk dat ze haar hele leven heeft geprobeerd om haar endorfinevrijlating te stimuleren, onder andere door zelfbeschadiging, harddrugs en agressie.

Is zo’n diagnose op afstand toelaatbaar?

Bandelow: Het is moeilijk te begrijpen hoe iemand die zo succesvol is zo ongelukkig kan zijn. Maar als psychiater zie ik de afwijkingen en durf ik de diagnose te stellen. Mijn gok is dat het gewoon het onverzadigbare beloningssysteem was dat haar de hele tijd wilde stimuleren. En uiteindelijk is ze gestorven aan alcoholvergiftiging. Overigens beschreef ze zichzelf op haar website als “borderline”, net als Sinéad O’Connor.

Sommige mensen hopen op een speciaal geluksgevoel door zich tegen alle redelijkheid in een luxegoed aan te schaffen. Helpt dat?

Bandelow: Het is het niet waard. Als je een Lamborghini koopt, duurt het geluksgevoel slechts drie weken, daarna is de oproerige auto als een gewone auto die geen nieuwe stimulans meer biedt. Het beloningssysteem van de hersenen is gewend geraakt aan een constante beschikbaarheid. En in het weekend zeg je tegen jezelf: nu ga ik weer fietsen.

Een hond is duidelijk geen Lamborghini, want als hij al na drie weken wordt verwaarloosd, is er een probleem.

Bandelow: Een hond is iets heel anders. Alles wat hij doet kan ons endorfinesysteem stimuleren, hij begroet ons vrolijk, knuffelt, doet kunstjes, wordt bewonderd door andere hondeneigenaren. En tussendoor poept hij soms op het tapijt, springt hij met modderige poten op naar mensen in designerkleding of negeert hij de terugroepactie omdat er een loopse teef is. Dan is de stemming weer suboptimaal. Deze schommelingen tussen geluk en ongeluk zijn belangrijk om ons geluksgevoel te behouden. De Lambo is gewoon altijd de Lambo. Het op-en-neer principe geldt ook voor activiteiten zoals skiën. Het angstsysteem zegt dat de berg steil en glad is en dat we tegen de sparrenbomen zullen botsen. Dan komen er endorfines vrij om ons te beschermen tegen het verwachte polytrauma. Dan krijgen we alsnog de bocht om, de angst is weg, maar de endorfine zit nog steeds in de bloedbaan. En dat gebeurt de hele dag door, en dat verklaart het plezier dat we hebben.

Is geluk zo aantrekkelijk of wenselijk omdat het niet blijvend kan zijn?

Bandelow: Ja, dat klopt. Geluk is een zeldzame vogel. Zodra je het ontdekt, is het weg. Dat komt omdat geluksgevoelens biochemisch bepaald zijn en er bepaalde neurotransmitters zoals endorfine vrijkomen. Deze worden opgebruikt en moeten steeds opnieuw worden aangemaakt. Een eenvoudig voorbeeld: stel je voor dat iemand elke maand 2000 euro ontvangt en zich elke keer gelukkig voelt als het geld op de rekening komt. Een andere persoon ontvangt soms 500 euro en soms 8500 euro, afhankelijk van hoe de zaken gaan. Hoewel de tweede persoon in totaal misschien minder verdient per jaar, is hij of zij gelukkiger omdat hij of zij de schommelingen in het inkomen ervaart en zo nieuwe momenten van geluk creëert.

Geen geluk zonder ongeluk?

Bandelow: Dat klopt. Dit principe werd ook bestudeerd bij apen. Ze kregen appelschijfjes, maar in verschillende hoeveelheden, sommige dagen meer, soms minder, soms helemaal geen. Het bleek dat de apen met een onvoorspelbare beloning gelukkiger waren en meer endorfine in hun hersenen hadden dan de apen die altijd dezelfde hoeveelheid appelschijfjes kregen.

Heeft u tips over hoe je het geluk in een partnerschap decennialang kunt behouden zonder dat het slijt? Ruzies uitpraten kan niet de oplossing zijn.

Bandelow: Hoewel ik geen bewezen expert ben op het gebied van relaties tussen koppels, denk ik dat het belangrijk is om altijd afwisseling te creëren in een partnerschap, vergelijkbaar met eten. Ik paste vandaag op mijn kleinzoon. Toen ik hem pap wilde geven, weigerde hij en vroeg in plaats daarvan om ham en kaas. Hoewel hij meestal pap eet, snakte hij naar afwisseling omdat pap hem begon te vervelen. Hij had afwisseling nodig. Het is hetzelfde met volwassenen in relaties. Sommige partners gaan steeds uit elkaar en komen weer bij elkaar. Ik wil dit uitdrukkelijk niet adviseren, omdat het mensen ongelukkig kan maken.

Kan de zoektocht naar geluk ook pathologisch worden?

Bandelow: Ja, helaas, bijvoorbeeld alcohol- of drugsmisbruik, gokken, computerspelletjes. Naar mijn mening is de psychische aandoening die borderlinestoornis wordt genoemd ook gebaseerd op een probleem van het beloningssysteem. Dit verklaart de symptomen heel goed. Getroffen mensen proberen meer genegenheid te krijgen, hebben daarvoor veel seks, raken verslaafd aan alcohol of gebruiken harddrugs. Zelfs dit vreemde symptoom van zichzelf pijn doen dient om het endorfinesysteem te stimuleren.

Kan dit ook fysiologisch worden bewezen?

Bandelow: Ja. De eerste onderzoeken met beeldvormingstechnieken lijken de theorie te bevestigen, maar er zijn nog steeds geen onderzoeken die dit bevestigen.

Betekent dit volgens u dat borderlinelijders minder endorfine hebben dan andere mensen – of hebben ze er meer nodig dan anderen?

Bandelow: Dat is een goede vraag, die ik helaas nog niet kan beantwoorden. Het kan ook zijn dat hun endorfine-receptoren gewoon niet gevoelig genoeg zijn. Er is een medicijn genaamd naltrexone dat wordt gebruikt om een overdosis heroïne te behandelen. Het blokkeert de opiaatreceptoren. Als je dit medicijn gedurende een lange periode geeft, passen de receptoren zich aan. Ze worden gevoeliger, dat is bekend. Daarom is deze truc ook goed voor de behandeling van verschillende ziekten en verslavingen, zoals opiaat- of alcoholverslaving.

Heb je het medicijn gebruikt?

Bandelow: Ik introduceerde het in onze kliniek, praktisch elke borderline patiënt kreeg het. Soms heeft het echt wonderen verricht, maar soms helaas ook niet. Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is echter nog niet afgerond. We hebben echter ontdekt dat mensen die naltrexon kregen het over het algemeen veel beter deden dan wanneer ze met alle andere medicijnen werden behandeld.

En hoe verklaart u het werkingsmechanisme?

Bandelow: Laten we aannemen dat een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis herhaaldelijk in haar onderarmen snijdt. Deze actie is niet voor straf, maar voor beloning en opluchting, omdat een bloedende wond ook leidt tot het vrijkomen van endorfine. Denk aan ernstig gewonde mensen die hun wonden soms eerst niet eens opmerken. Als je naltrexon geeft, is het belonende effect van het krabben afwezig. En op dat moment stopt de patiënt, wat al positief is. En als je het medicijn over een langere periode geeft, gebeurt wat ik eerder beschreef: De receptoren worden gevoeliger. En zo werkt het endorfine principe ook beter en heb je geen overmatige prikkels meer nodig.

Dat betekent dat een lagere dosis endorfine dan al een sterker effect heeft?

Bandelow: Dat is precies hoe het is. Het is echter slechts een workaround. Het zou makkelijker zijn als we een risicovrij medicijn hadden dat op de receptoren werkt. Helaas zijn de bestaande medicijnen met dit effect zeer gevaarlijk. We hebben het over morfine. Je voelt je goed, je hebt geen pijn meer, maar je wordt snel afhankelijk en moet de dosis steeds weer verhogen. Zo zie je maar: Dit is uit den boze. Daarom houden we vast aan de workaround totdat er een medicijn is ontwikkeld dat beide vliegen in één klap slaat: een gevoel van welzijn creëren zonder afhankelijkheid teweeg te brengen.

Dat zou dan de optimale gelukspil zijn?

Bandelow: Wat ons mogelijk naar de ondergang zou kunnen leiden, zoals in Aldous Huxley’s roman Brave New World. Want wie heeft er dan nog zin om de velden te bewerken, de afwas te doen, op kantoor te zitten of medicijnen tegen kanker te ontwikkelen?