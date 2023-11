Nieuwe indicatoren moeten verkeerd gebruik antibiotica terugdringen

Het Riziv en de FOD Volksgezondheid schakelen een versnelling hoger tegen het verkeerd voorschrijven van antibiotica. Overbodig gebruik kan immers leiden tot antimicrobiële resistentie (AMR), en dat is volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) momenteel wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak.

Het overbodig gebruik en voorschrijven van antibiotica is al jaren een aandachtspunt. Deze maand verschijnen in het Staatsblad nieuwe indicatoren om verkeerd voorschrijfgedrag te voorkomen. Zo mikt een kwantitatieve indicator op een daling van 40 procent van het aantal voorschriften voor antibiotica door huisartsen.

Veertien procent van de patiënten die zich aanmelden met een banale verkoudheid en negentien procent van de patiënten die zich aanmelden met griep krijgen antibiotica voorgeschreven, terwijl deze aandoeningen door een virus worden veroorzaakt en antibiotica dus geen zin hebben. Twee kwalitatieve indicatoren focussen op het type antibiotica dat wordt voorgeschreven. Er wordt namelijk te snel onmiddellijk overgegaan op tweedelijnsantibiotica terwijl geen of mildere eerstelijnsantibiotica beter gepast zijn. Ze hebben dan wel sneller effect, die antibiotica zijn belangrijk en vaak essentieel bij het behandelen van infecties.

Als de resistentie ook daartegen verhoogt dan kunnen we ernstigere infecties steeds moeilijker genezen, legt minister Vandenbroucke uit. Artsen die volgens de indicatoren te veel voorschrijven worden geresponsabiliseerd. In een later stadium zullen sancties – in uitzonderlijke gevallen – mogelijk zijn. Daarnaast komt er een campagne – “Praat over antibiotica” – en dat naar aanleiding van de World AMR Awareness Week. Volgens de minister is AMR op dit moment de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. In België sterven jaarlijks meer dan 600 patiënten aan de gevolgen van antimicrobiële resistentie. In Europa is sprake van meer dan 35.000 overlijdens per jaar.