Medisch materiaal op reis: wat mag er in de handbagage?

Carine Stevens Freelancejournalist

Geraak je met een pacemaker door de veiligheidscontrole op de luchthaven? Mogen vloeibare geneesmiddelen in de handbagage? En in welke landen is een reservebril verplicht? 7 vragen over reizen en medische spullen.

© getty

1. Mag mijn medische apparatuur mee aan boord? Je wilt met het vliegtuig op vakantie, maar hoe zit het met je CPAP-beademingstoestel of je aerosol? Goed om te weten: bij de meeste luchtvaartmaatschappijen mag je zonder extra kosten een bepaalde hoeveelheid medische bagage meenemen. Je moet er wel aan denken dat bij het boeken te melden én je moet een doktersverklaring kunnen voorleggen bij de incheckbalie. Het aantal toegestane kilo's verschilt van maatschappij tot maatschappij, informeer je dus vooraf. Medische bagage die je tijdens de vlucht niet nodig hebt, wordt als ruimbagage vervoerd. Draagbare medische apparatuur die aan de vereiste afmetingen voldoet, kan doorgaans als (extra) handbagage mee.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×