Wie deze zomer binnen Europa of naar de overkant van de Middellandse Zee reist, beseft vaak niet dat ook in dat geval vaccinaties belangrijk zijn. Wat moet je weten? Een overzicht.

Wie op reis gaat naar (sub)tropische landen, denkt er vaak wel aan om gezondheidsadvies in te winnen bij zijn of haar huisarts. Maar ook wie in Europa of naar de overkant van de Middellandse Zee reist, kan gezondheidsrisico's lopen. De Europese Vaccinatieweek, die loopt van 24 tot 30 april, vraagt dit jaar dan ook aandacht voor dicht(er)bij vakanties.

...