Een nieuwe campagne tijdens de zomermaanden moet sportende kinderen en hun ouders bewust maken van de gevaren van de zon. Want wie als kind verbrandt, heeft voor de rest van zijn leven een verhoogd risico op huidkanker.

Sport Vlaanderen, Gezond Sporten Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel lanceerden zaterdag in Antwerpen de #smeerem-campagne. Met het motto 'Schaduw, T-shirt, zonnecrème. En het loopt gesmeerd' proberen ze organisatoren van sportkampen aan te sporen om kinderen tegen zonnebrand te beschermen.

Paul De Knop, voormalig VUB-rector, is peter van de campagne. Hij kreeg enkele jaren geleden de diagnose van melanoomkanker. 'In mijn jeugd sportte ik vaak onder de volle zon zonder enige huidbescherming. Ik draag daar vandaag de gevolgen van. Elk kind verdient het te worden gespaard van wat ik moet ondergaan.'

Recent richtte De Knop ook een speciaal fonds op om geld in te zamelen voor onderzoek. 'Immunotherapie is een veelbelovende therapie die ook mij hielp. Maar er is meer onderzoek nodig om die op punt te stellen en voor meer mensen toegankelijk te maken.'

De campagne hamert onder andere op meer zonnecrème, beschermende kledij zoals T-shirts en petjes en roept op om kinderen zoveel mogelijk in de schaduw laten bewegen. Naast flyers en infopakketten komen er ook smeerstands met gratis zonnecrème op sportmanifestaties.

Huidkanker is met 37.000 nieuwe gevallen in 2017 de sterkst stijgende vorm van kanker in ons land en wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan de zon. Vooral de kinderhuid is bijzonder kwetsbaar, omdat ze dunner is en extra gevoelig.