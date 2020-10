De griep is nog niet in het land, maar de verkoudheidsvirussen hebben dankzij schoolgaande kinderen de algemene bevolking wél bereikt. Wijst die snotneus op covid-19? Kijk uit voor deze symptomen.

Respiratoire virussen hebben het allemaal gemunt op dezelfde cellen in de neus, keel en longen. Het is dus niet verrassend dat de verschillende virussen haast niet van elkaar te onderscheiden zijn op basis van hun symptomen.Ook de symptomen van verkoudheid en covid-19 zijn soms gelijklopend wat het in coronatijden niet evident maakt om te weten of we nu de huisarts moeten alarmeren over een al of niet onschuldige snotneus en dus getest moeten worden. Toch zijn er enkele symptomen die vrij typisch zijn voor covid-19 en als rode vlag fungeren: een plots smaak- en/of geurverlies, aanhoudende droge hoest, pijn op de borst en kortademigheid. Typisch voor een verkoudheid zijn een loopneus, niezen, spierpijn en een zere keel.Het opmerkelijkste symptoom van covid-19, reuk- en smaakverlies, treedt ook sporadisch op bij simpele verkoudheden, maar er is een duidelijk verschil. Bij een verkoudheid geven de geur- en smaakreceptoren de signalen onvoldoende door naar de hersenen door het gezwollen neusslijmvlies. Het smaakvermogen is verstoord omdat het reukvermogen inactief is. Bij covid verdwijnt de reukzin plots en is ze ernstig van aard. Het smaakverlies bij covid ligt effectief lam. Zo kunnen covidpatiënten het verschil niet proeven tussen bitter en zoet.Verkoudheden duren enkele dagen tot een week en genezen bijna altijd spontaan. Slechts zelden groeien ze uit tot een ernstig probleem, zoals sinusitis en keelontstekingen. Verkoudheidsirussen zijn ongevoelig voor antibiotica. Er zijn een aantal zaken die het ziekteproces kunnen verzachten: drink veel water (bij voorkeur warm water met citroen), rust en ga naar buiten, maar houd afstand. Bij een verstopte neus kunnen neusdruppels met zout en water soms wat verlichting geven. Kant-en-klaar neusdruppels of een spray mogen maximaal een week gebruikt worden. Andere middeltjes tegen een verkoudheid, die niet wetenschappelijk bewezen zijn, maar geen schade aanrichten, zijn het innemen van zink en vitamine C. Zink zou de gemiddelde lengte van een verkoudheid reduceren bij mensen die niet aan andere aandoeningen lijden. Vitamine C zou hetzelfde doen.