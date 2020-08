Voor het eerst hebben wetenschappers onderzocht hoe een verminderd reuk- of smaakvermogen bij covidpatiënten zich manifesteert. Hun bevindingen lijken er op te wijzen dat covid-19 de hersenen en het centrale zenuwstelsel aantast.

Geur- en smaakverlies zijn een van de opvallendste symptomen die kunnen optreden bij een infectie met het nieuwe coronavirus. Soms zijn het de enige symptomen van covid-19.

Ook andere luchtwegeninfecties zoals een seizoensgriep of een zware verkoudheid gaan af en toe gepaard met verlies van geur en smaak. Er zijn maar liefst 200 verschillende virussen, zoals hiv- en hepatitis C, waarvan we weten dat ze een ontsteking van de bovenste luchtwegen veroorzaken en daardoor de reuk- en smaakzin aantasten. Door het gezwollen neusslijmvlies geven de geur- en smaakreceptoren de signalen niet voldoende door naar de hersenen. Toch blijkt opnieuw dat SARS-CoV-2 geen virus is zoals een ander.Europese wetenschappers, die hun bevindingen deze week publiceerden in het vakblad Rhinology, onderzochten 30 vrijwilligers: 10 met covid-19, 10 met een zware verkoudheid en 10 gezonde mensen. Ze ontdekten dat covidpatiënten bij wie smaak- en geurverlies optreedt, nog steeds vrij kunnen ademen en geen verstopte of lopende neus hebben. De anosmie (het verdwijnen van de reukzin) treedt meestal plots op en is ernstig van aard. Het smaakverlies is evenzeer aanzienlijk. Het is niet zo dat het smaakvermogen wat verstoord is omdat het reukvermogen inactief is, het smaakvermogen ligt effectief lam. Zo kunnen patiënten het verschil niet proeven tussen bitter en zoet. Niet toevallig zijn de zoete en bittere smaakreceptoren in de luchtwegen belangrijke schildwachten voor het aangeboren immuunsysteem Het smaak- en geurverlies herstelt bij de meeste mensen binnen de 10 tot 14 dagen. Bij anderen kan het probleem maanden aanhouden of onherstelbare schade aanrichten. Het verschil kan niet worden uitgelegd door de ernst van de ziekte. De resultaten van het onderzoek bieden mogelijkheden om geur- en smaaktests te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt om covidpatiënten te onderscheiden van mensen met een gewone verkoudheid of griep, als aanvulling op de diagnostische coronatests. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het coronavirus de zenuwcellen die betrokken zijn bij geur en smaak rechtstreeks aanvalt. De neus is immers een van de plaatsen waar SARS-CoV-2 het lichaam makkelijk kan binnendringen. Dat komt omdat in het reukepitheel achterin de neus, dat verantwoordelijk is voor ons reukvermogen, zich heel wat ACE-2-receptoren bevinden, waar het virus zich aan vasthecht om lichaamscellen te infecteren. Tijdens dat proces beschadigt het virus de zenuwcellen die instaan voor onze geur en die rechtsreeks verbonden zijn met de hersenen. Een van de mogelijke toekomstige antivirale behandelingen zou dus via de neus kunnen lopen met een neusspray.