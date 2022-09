‘Meer aandacht voor een evenwichtige work-life balans is voor artsen absoluut nodig’, schrijven Geert Verrijken en Emily Nazionale van Artsenkrant bij de oprichting van het platform HealthSpace.be, een nieuw initatief met de focus op mentale gezondheid bij artsen.

Alle peilingen wijzen uit dat patiënten heel veel vertrouwen hebben in ‘hun’ (huis)arts. Bekeken vanuit het standpunt van de zorgverstrekker is werken in de zorg echter niet altijd een wandeling in het park. Dokters brengen veel empathie op, het vak blijft aan de ribben kleven. Ook al omdat ze het dikwijls niet zo nauw nemen met de eigen fysieke en mentale gezondheid eist dat soms zijn tol. A priori lijkt het nochtans vanzelfsprekend. Hulpverleners die zich goed in hun vel voelen, verlenen ook betere zorg. Een gezonde geest in een gezond lichaam, zelfs de oude Grieken wisten het al.

Gelukkig neemt in medische middens de aandacht voor mentaal welzijn toe. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt ‘zorg voor de zorgverlener’ als één van haar speerpunten. De nieuwe wind die door het zorglandschap waait, komt trouwens niets te vroeg. Dat bewijst de tsunami aan uitgeputte zorgverleners waarmee we heden ten dage geconfronteerd worden. Zo reageerden bijvoorbeeld meer dan 4.300 zorgprofessionals op de Artsenkrantenquête over burn-out en middelengebruik uit 2021. En de resultaten waren bepaald niet geruststellend. Ook de webinars over burn-out en mentale weerbaarheid van Arts in Nood -het vertrouwensplatform voor psychologische hulpverlening van de Orde der artsen- worden massaal bekeken.

Nieuwe gegevens leren trouwens dat het aantal noodoproepen bij Arts in Nood verdubbelde. Dit jaar gaat het over circa 300 oproepen. De pandemie zit hier voor iets tussen maar zeker ook de manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd is en de administratieve overlast. Het zijn duidelijke tekens aan de wand: meer aandacht voor een evenwichtige work-life balans is voor artsen absoluut nodig.

Vorig jaar lanceerde Artsenkrant een nieuwe reeks die hierop inspeelt. In ‘Kwetsbaarheid & Veerkracht’ getuigden dokters over de manier waarop ze erin slagen na een ingrijpende tegenslag terug te vechten en recht te krabbelen. In het verlengde van deze reeks pakt Artsenkrant vandaag samen met Arts in Nood uit met een baanbrekend nieuw initiatief: HealthSpace.be, een digitale plek voor artsen (in spe). Op het platform zijn getuigenissen van collega-artsen en andere zorgprofessionals te vinden, interviews met experten, concrete tips, aankondigingen van cursussen en studiedagen, webinars en wegwijzers naar andere begeleiding.

De naam van de nieuwe website is niet toevallig gekozen. We maken letterlijk ruimte voor gezondheid, in dit geval de gezondheid van de arts. HealthSpace.be sensibiliseert en vestigt de aandacht van dokters op het belang van een evenwichtige work-life balance. Zo dragen we indirect ons steentje bij tot een betere gezondheidszorg en samenleving. ‘Sharing stories to humanize healthcare’ is het onderschrift van de site. Vanuit een journalistieke insteek brengen we laagdrempelige, toegankelijke verhalen en informatie over mentale weerbaarheid. Met de hulp van velen hopen we uit te groeien tot een kenniscentrum.

Inhoudelijk en in andere opzichten is HealthSpace.be baanbrekend. Voor het eerst slaan een medisch tijdschrift en de Orde der Artsen/Arts in Nood de handen in elkaar. De Orde bewijst hiermee -zoals ook eerder met een nieuwe deontologische code en de hulplijn Arts in Nood- dat ze al lang geen oude tante meer is.

We zijn ook trots en bijzonder blij dat voormalig corona-commissaris en huidig Riziv-topman Pedro Facon het peterschap van HealthSpace.be op zich wil nemen. Omdat hij de onderliggende visie deelt en de maatschappelijke relevantie ervan onderschrijft, zet hij er mee zijn schouders onder.

Emily Nazionale en Geert Verrijken, respectievelijk redacteur en hoofdredacteur Artsenkrant