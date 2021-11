De Hoge Gezondheidsraad beveelt een extra vaccin aan voor iedereen die gevaccineerd is met het vaccin van Johnson & Johnson, ook mensen jonger dan 65 jaar.

Het extra vaccin zou minimaal twee maanden na de eerste vaccinatie worden toegediend. In principe zal de opvolgprik gebeuren met het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

In ons land zijn zowat 363.000 mensen, onder wie 243.000 Vlamingen, gevaccineerd met J&J. De 45.000 Belgische 65-plussers krijgen sowieso al een boosterprik.

Over een extra, derde, prik voor wie gevaccineerd is met AstraZeneca, geeft de Hoge Gezondheidsraad nog geen advies. Dat gaat om 832.000 Belgen, waarvan 540.000 Vlamingen jonger dan 65 jaar.

Het gaat voor alle duidelijkheid enkel nog maar om een advies. Later dinsdag buigt de taskforce vaccinatie zich over het voorstel, daarna, waarschijnlijk morgen/woensdag, moeten de ministers van Volksgezondheid de finale beslissing nemen.

Het extra vaccin zou minimaal twee maanden na de eerste vaccinatie worden toegediend. In principe zal de opvolgprik gebeuren met het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. In ons land zijn zowat 363.000 mensen, onder wie 243.000 Vlamingen, gevaccineerd met J&J. De 45.000 Belgische 65-plussers krijgen sowieso al een boosterprik. Over een extra, derde, prik voor wie gevaccineerd is met AstraZeneca, geeft de Hoge Gezondheidsraad nog geen advies. Dat gaat om 832.000 Belgen, waarvan 540.000 Vlamingen jonger dan 65 jaar. Het gaat voor alle duidelijkheid enkel nog maar om een advies. Later dinsdag buigt de taskforce vaccinatie zich over het voorstel, daarna, waarschijnlijk morgen/woensdag, moeten de ministers van Volksgezondheid de finale beslissing nemen.