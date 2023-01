Van appendix tot knieprothese: aantal ingrepen dat in dagziekenhuis uitgevoerd kan worden, is verdubbeld

Sinds 1 januari werken ziekenhuizen met een nieuwe lijst van ingrepen die in het dagziekenhuis mogen uitgevoerd worden. In totaal gaat het aantal ingrepen dat in het dagziekenhuis mag gebeuren van 246 naar 551.

Voor onder meer het plaatsen van een knieprothese of een galblaasoperatie hoeven patiënten dus niet meer standaard in het ziekenhuis te overnachten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kwam donderdag een kijkje nemen in het dagziekenhuis van UZ Leuven.

Ingrepen als het verwijderen van een appendix, het zetten van een knieprothese of een heupprothese of een operatie aan een galblaas, kunnen dankzij de nieuwe regels in het daghospitaal uitgevoerd worden. Tot hiertoe moesten patiënten voor deze ingrepen een nacht in het ziekenhuis verblijven.

De nieuwe regels houden evenwel geen verplichting in: patiënten die wel nog nood hebben aan een overnachting, bijvoorbeeld omwille van hun leeftijd of omwille van eventuele onderliggende aandoeningen, kunnen daar nog steeds voor opteren, in samenspraak met hun arts.

Voor patiënten heeft meer daghospitalisatie het voordeel dat ze minder lang weg zijn van thuis. Het herstel na een operatie lukt vaak beter van thuis uit dan in het ziekenhuis. Patiënten lopen ook minder risico om een ziekenhuisinfectie op te lopen.

Ook ziekenhuizen zelf zijn al lange tijd voorstander van meer daghospitalisaties. “Door meer in te zetten op dagingrepen kunnen we ons beter wapenen tegen het personeelstekort en het beddentekort dat we de voorbije jaren in de ziekenhuizen zagen”, zegt Johan van Loon, voorzitter OK-bestuur in UZ Leuven. “Op die manier krijgen alle patiënten de beste zorg: in daghospitalisatie waar het mogelijk is en via een klassieke ziekenhuisopname als het nodig is.”