Hollywoodster Mel Gibson beweerde tijdens een populaire podcast dat drie van zijn vrienden met uitgezaaide kanker genazen door een behandeling met antiparasitaire middelen. Kankerspecialisten waarschuwen voor valse hoop.

Terug van nooit weggeweest: ivermectine. Het antiparasitaire middel, dat onder meer gebruikt wordt als ontwormer bij dieren, werd tijdens de coronacrisis de heilige graal voor vaccinsceptici en antivaxers.

Ze beweerden dat het een effectief middel was om covid te bestrijden, maar dat het werd ‘toegedekt’ in een samenzwering tussen big pharma, de overheid en de pers. Met vaccins was namelijk ‘meer geld te verdienen’. Maar ondanks uitgebreid onderzoek is de werkzaamheid van ivermectine bij covid nooit aangetoond.

Vandaag wordt opnieuw de aandacht gevestigd op ivermectine. Acteur en regisseur Mel Gibson was op 10 januari te gast bij de populaire podcast van Joe Rogan, waar hij vertelde hoe drie van zijn vrienden kankervrij werden verklaard nadat ze ivermectine en andere middelen als fenbendazole hadden ingenomen.

Bij ons is fenbendazole vooral bekend voor de behandeling van lintwormen en spoelwormen bij honden en katten.

Petrischaaltjes

Helemáál uit het niets komen die uitspraken niet. Er bestaan wel degelijk enkele preklinische studies die wijzen op een mogelijk gunstig effect van antiparasitaire middelen op de groei van tumoren. Maar die gebeurden in vitro (in petrischaaltjes) of bij dieren. Tot nog toe zijn er geen kwalitatieve studies die suggereren dat ivermectine een doeltreffend kankermedicijn is.

Malafide dokters prijzen antiparasitaire middelen aan als gecensureerde wondermedicijnen.

Net als tijdens de coronacrisis worden ook nu antiparasitaire middelen gepromoot door malafide dokters. Zij prijzen ze aan als gecensureerde wondermedicijnen. Sommigen beweren zelfs dat kanker zich als een parasiet gedraagt. Kankerspecialisten maken zich zorgen over de uitspraken van Gibson. Hun grote vrees is dat patiënten in de ban raken van ‘alternatieve’ therapieën die ze zonder medeweten van hun arts aanvatten, terwijl ze hun klassieke kankerbehandeling stopzetten.

Ecoboerderij

Kwetsbare patiënten krijgen dergelijke adviezen ook te lezen op Facebook. In de privégroep ‘Bijwerkingen na mRNA’, die 44.000 leden telt, vroeg iemand om een ‘behandelprotocol voor ivermectine’ voor een niertumor.

Op Facebook gaf iemand de raad om ontwormingspillen voor honden te bestellen.

Het gevolg was een stroom aan ronduit gevaarlijke onzin. ‘Ik heb deze week meerdere documentaires en video’s gezien over parasieten, hoe ze kanker veroorzaken’, antwoordde iemand. Er werden adressen gedeeld van osteopaten en andere alternatieve therapeuten in binnen- en buitenland die de kankerpatiënt zouden kunnen ‘helpen’. Iemand gaf de raad om ontwormingspillen voor honden te bestellen bij een Nederlandse ecoboerderij en daarmee aan zelfmedicatie te doen. En er circuleerden allerlei vage anekdotes over patiënten die hun kankerbehandeling hadden stopgezet en genezen waren na een kuur met ivermectinepasta voor paarden.

Ivermectine blijft een belangrijk geneesmiddel voor mens en dier – de ontdekkers kregen in 2015 zelfs de Nobelprijs geneeskunde – maar het is geen magisch panacee dat plotseling álle ziektes bestrijdt. Wat Mel Gibson of schimmige Facebookgroepen u daarover ook proberen wijs te maken.