‘Homeopathische kankertherapie verkort het leven’

TikTok-influencer Ellen Baetens kon niet vermijden dat haar moeder, hervallen van borstkanker, koos voor een homeopathische behandeling en chemotherapie resoluut weigerde. Ze stierf veel te vroeg, op 52-jarige leeftijd. Baetens waarschuwt in een pakkende video voor niet-conventionele kankertherapieën.

De 25-jarige Ellen Baetens heeft meer dan 99.000 volgers op TikTok en een kleine 10.000 op Instagram. In een emotioneel filmpje getuigt ze hoe ze haar moeder, hervallen van borstkanker, probeerde te overtuigen om naar het ziekenhuis te gaan, om zich te laten behandelen voor de kanker. Moeder weigerde veel te lang, overtuigd door haar homeopaat dat ze van kanker kon genezen met homeopathische middelen, zonder chemotherapie. Toen ze te ziek werd en vooralsnog werd gehospitaliseerd, was de kanker zo sterk uitgezaaid, dat iedere behandeling te laat kwam. Ze overleed na enkele weken. De oproep van haar dochter, in enkele dagen meer dan 32.700 keer bekeken, bracht een stroom van steunbetuigingen en troost op gang die haar kennelijk goed doen.



Ze hoopt nu dat haar filmpje mensen waarschuwt voor niet-conventionele geneeswijzen en ze op die manier mensen op het juiste spoor kan brengen. Wij hopen dat van ganser harte, samen met haar. De moeder van Ellen Baetens is niet de eerste die veel te vroeg overlijdt, omdat ze koos voor een niet-reguliere kankertherapie. Niet-conventionele therapieën zoals homeopathie verkorten het leven. Reguliere kankerbehandelingen verlengen het leven.

Meten is weten

Toen de Amerikaanse arts Skyler Johnson nog geneeskunde studeerde, kreeg zijn lief kanker. Ook zij zocht informatie online en botste op allerhande wondertherapieën. Johnson kon zijn lief gelukkig overtuigen om naar een reguliere kankerspecialist te gaan. Meer nog, het motiveerde hem om zich te specialiseren in oncologie en als kankerspecialist de strijd aan te gaan tegen onzin over kanker op het internet en elders. Het is tot op vandaag zijn onderzoeksdomein. In de Verenigde Staten is professor Skyler Johnson, verbonden aan de universiteit van Utah, aanspreekpunt en media-figuur in de strijd tegen niet-conventionele kankertherapieën.

Johnson’s onderzoek focust op de impact van niet-conventionele kankertherapieën op de overleving van kankerpatiënten. In 2018 verscheen een eerste publicatie in het vakblad Journal of the National Cancer Institute. Het toepassen van niet-conventionele kankertherapieën vermindert de overleving na kanker wanneer de patiënt afziet van de gangbare therapie, zo luidde de conclusie. Het risico op vroegtijdig overlijden zou meer dan verdubbelen in vergelijking met de gangbare kankertherapie.

Voor deze studie vergeleek Johnson 281 kankerpatiënten die enkel niet-conventioneel wilden behandeld worden met een vergelijkbare controlegroep van 560 kankerpatiënten die een conventionele therapie ondergingen. Voor darm-, borst- en longkanker verminderde de vijfjaarsoverleving met een factor 4,57 respectievelijk 5,68 en 2,17. De kankerpatiënten die de reguliere kankerbehandeling weigerden waren vaker vrouw, hoog opgeleid, jong en hadden een gemiddeld hoger inkomen.

In datzelfde jaar deed de American Society of Clinical Oncology (ASCO) een grootschalige bevraging van Amerikaanse burgers over kanker, met daarin ook een vraag over het geloof in alternatieve therapieën voor kanker. Verbluffend resultaat: vier op de tien ondervraagden meenden dat kanker kan genezen door middel van dieet, supplementen en andere niet-conventionele therapieën zonder de aanbevolen behandelingen te volgen.

Ook bij ons

Ook in Vlaanderen zijn niet-conventionele therapieën populair bij kankerpatiënten. Moeten ze die dan afzweren? Dat hoeft niet. Een niet-conventionele therapie kan als aanvulling van de reguliere kankertherapie op voorwaarde dat men heel goed beseft dat zo’n aanvulling nooit genezend is, maar hooguit ondersteunend is voor wie er in gelooft. Kankerpatiënten hebben wel het recht om te weten dat ze (veel) geld betalen voor een therapie zonder aangetoond effect. De combinatie van een niet-conventionele therapie met de reguliere kankerbehandeling heeft geen enkele impact op de overleving, noch in positieve noch in negatieve zin.

De voorbije jaren leggen oncologen hierover meer mildheid aan de dag. Voelen patiënten zich goed bij Bachbloesems, klankschalen of acupunctuur, is dat oké. Het onderwerp is bespreekbaarder geworden. Bespreekbaar maken is belangrijk om te weten wat een kankerpatiënt nog inneemt naast de reguliere behandeling. Het is niet altijd onschuldig, in het bijzonder wat supplementen betreft. Zo moet gecheckt worden of de therapie al dan niet interfereert met de kankermedicijnen. Sommige kruidenextracten verminderen bijvoorbeeld de werking van bepaalde chemotherapie. Cannabisolie kan als gevolg hebben dat bepaalde kankermedicijnen meer nevenwerkingen veroorzaken in plaats van minder. Valeriaandruppels worden best niet gecombineerd met hormoonbehandelingen bij kanker, enzovoort. De lijst van interacties tussen supplementen allerhande en kankerbehandelingen breidt steeds verder uit. De belangrijkste kan u raadplegen op de website van de Stichting tegen Kanker.

Marleen Finoulst is arts en journalist. Ze is ondervoorzitter van SKEPP.