Ken jij de 9 signalen die kunnen wijzen op borstkanker?

Een vierde van de Belgische vrouwen sluit de ogen voor de alarmtekenen die kunnen wijzen op borstkanker. Maar wat zijn die alarmtekenen?

Een vierde van de Belgische vrouwen is weinig alert voor signalen die kunnen wijzen op borstkanker. Daardoor lopen ze een hoger risico om borstkanker laattijdig te ontdekken. Dat blijkt uit een bevraging van Pink Ribbon, uitgevoerd door studiebureau iVox bij 1.000 Belgische vrouwen.

Kennis van borstkanker en de alarmsignalen is te beperkt

Drie vierde van de ondervraagde vrouwen is ervan op de hoogte dat een knobbeltje in de borst een alarmsignaal is voor de ziekte, maar minder dan de helft weet dat dat ook geldt voor een veranderde kleur van de borst, een oneffen huid, een ingetrokken tepel of vochtverlies uit de tepel.

In beeld: 9 signalen om in de gaten te houden

Knobbeltjes

De meeste knobbeltjes zijn gelukkig goedaardig, maar het kan ook om borstkanker gaan. Vooral de pijnloze knobbeltjes zijn verdacht. Een beginnende borstkanker kan aanvoelen als een goed afgelijnd bultje dat onder je vingers wegspringt, maar het kan ook aanvoelen als een verharding met wazige randen. Soms zie je het knobbeltje gewoon zitten, als een oneffenheid onder je huid. Ook dat kan van alles zijn, en ook borstkanker.

Vochtverlies uit de tepel

Borstkanker kan zich ook op verschillende manieren manifesteren. Met vochtverlies uit de tepel bijvoorbeeld. Dat vochtverlies kan bloederig, melkachtig of waterig zijn en moet steeds een alarmbel doen rinkelen. Meestal wordt tepelverlies veroorzaakt door een goedaardig poliepje in een melkgangetje, maar de tweede meest frequente oorzaak is borstkanker.

Kuiltjes en deukjes

Een andere verdachte verandering zijn kuiltjes of deukjes die er voorheen niet waren. Een kankergezwelletje maakt uitlopertjes en wanneer de tumor pal onder de huid ligt, kunnen deze uitlopertjes trekken aan de huid of aan andere onderhuidse structuren. Belangrijk om weten is dat dergelijke kuiltjes alleen opgemerkt worden als je beide armen omhoogsteekt. Op die manier wordt de borstspier aangetrokken en komt de huid onder spanning te staan. Doen en goed kijken dus.

Ingetrokken tepel

Tepels zijn er in alle maten, soorten en standen. Bij sommige vrouwen zijn beide tepels ingetrokken, wat een perfect normale variant is. Het is wel verdacht wanneer een tepel op latere leeftijd intrekt, en slechts aan één borst.

Verandering van de huid

Ook een verkleuring van de huid van je borst laat je best nakijken. Zeker wanneer je twijfelt of je je ergens gestoten hebt en het misschien gaat om een bloeduitstorting. Andere veranderingen van de huid van je borst, zoals een schilfering, laat je eveneens snel checken.