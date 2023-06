Hoge Gezondheidsraad adviseert nieuwe coronaprik voor risicogroepen

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) raadt voor dit najaar een nieuwe coronavaccinatiecampagne voor risicogroepen aan. Dat blijkt uit een advies dat donderdag gepubliceerd werd.

De toediening van een mRNA-vaccin wordt aangeraden voor onder meer 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met onderliggende aandoeningen en het personeel in de zorgsector. Ook voor mensen met obesitas (een BMI van 40 of meer) en mensen met een verzwakt immuunsysteem wordt een herfstbooster geadviseerd. Een grote vaccinatiecampagne bij de brede bevolking wordt niet aangeraden.

Voor mensen tussen 18 en 64 jaar die niet tot de risicogroepen behoren, wordt in het advies enkel gesproken over een mogelijkheid tot vaccinatie op individuele basis, na consultatie met de arts. Het gaat dan om een louter individuele beslissing, niet om een wetenschappelijke aanbeveling, zo wordt beklemtoond. Bij voorkeur verloopt de vaccinatiecampagne in oktober, samen met de toediening van het griepvaccin, zo staat nog in het advies.

De risicogroepen zijn in beide gevallen redelijk gelijkaardig, “wat de gelijktijdige toediening van de twee vaccins sterk vereenvoudigt”. Om na te gaan hoe er op het vaccin gereageerd wordt, vraagt de HGR dan wel om het griepvaccin in de ene bovenarm (rechts) en het coronavaccin in de andere bovenarm (links) toe te dienen.

Het rapport van de Hoge Gezondheidsraad is slechts een advies. De ministers van Volksgezondheid komen volgende week woensdag samen om de organisatie van de nieuwe vaccinatiecampagne te bespreken.