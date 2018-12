Eén op de vijf Belgen nam deel aan Tournée Minerale

Bijna één volwassen Belg op de vijf nam in februari van dit jaar deel aan Tournée Minérale, het initiatief van Stichting tegen Kanker en VAD/De Druglijn om even stil te staan bij onze alcoholconsumptie door een maand geen alcohol te drinken. Dat blijkt uit een bevraging die de organisatoren lieten uitvoeren.

'De actie was de voorbije twee jaar een overdonderend succes en werd zeer positief onthaald door de deelnemers. Bijna één volwassen Belg op vijf nam deel en 92% van de deelnemers zegt opnieuw te willen meedoen', zo meldt Stichting tegen Kanker op basis van de enquête van marktonderzoeksbureau Indiville.

Vorig jaar schreven 105.000 mensen zich in op www.tourneeminerale.be, in team of als individu. Dat is wel beduidend minder dan het totale aantal deelnemers. 'Het klopt dat je nergens voor hoeft in te schrijven om een maand niet te drinken', zegt Mathijs Goossens, woordvoerder van Stichting tegen Kanker. 'Toch willen we graag iedereen oproepen om vijf minuutjes uit te trekken en even naar de site te surfen en je in te schrijven. Dat maakt vooral voor jezelf je engagement concreet, en versterkt het groepsgevoel.'

De nieuwe campagne gaat dieper in op de gezondheidsvoordelen van minderen met alcohol. 'De deelnemers van de vorige editie gaven in het onderzoek van Indiville vaak aan dat ze zich beter in hun vel voelden, beter sliepen, afgevallen waren of meer energie hadden. De komende editie van Tournée Minérale zet die verschillende positieve effecten van een maand zonder alcohol dan ook extra in de verf.'

Toch is het niet de bedoeling van Tournée Minérale om mensen aan te zetten tot definitieve geheelonthouding, behalve dan in februari. 'Tournée Minérale is en blijft een positieve campagne. De bedoeling is dat mensen op een leuke manier bewuster omgaan met alcohol, even merken dat ze het zeker zo leuk kunnen hebben zonder, en lekkere alcoholvrije alternatieven ontdekken', zegt Marijs Geirnaert, directeur van VAD.