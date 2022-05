Dokters van de Wereld betwist vaccinmonopolie van Pfizer en BioNtech

Dokters van de Wereld heeft de geldigheid van twee patenten van farmamultinationals Pfizer en BioNtech in twijfel getrokken bij het Europees Octrooibureau. Zo meldt de ngo woensdag. ‘Het onterecht toekennen van brevetten moet voorkomen worden’, klinkt het.

Dokters van de Wereld liet dus patentaanvragen onderzoeken, maar bij twee van deze geclaimde octrooien blijkt nu dat er sprake is van een duidelijk gebrek aan uitvinding, een cruciaal criterium voor patenteerbaarheid. ‘BioNtech heeft de kennis van de huidige stand van de techniek op het gebied van mRNA-vaccins eenvoudigweg toegepast op een nieuw virus, namelijk het coronavirus’, zo zegt de ngo.

De patentenkwestie leidt niet enkel tot een gapende vaccinkloof in de wereld, maar weegt ook enorm zwaar door op de nationale begrotingen van landen die het onderzoek en de ontwikkeling steunden, zoals België. Ondertussen hebben Pfizer en BioNtech een monopoliepositie op de markt veroverd en boeken ze grote winstmarges.

‘Een onevenwichtige en onrechtvaardige situatie’, zo zegt Dokters van de Wereld. ‘Op het eerste gezicht lijkt twintig euro per vaccindosis een aanvaardbare prijs. Tot je kijkt naar de gigantische overheidsinvesteringen in het onderzoek – die wij als burger hebben meegefinancierd – en inziet dat de productiekost per dosis slechts 1 à 1,25 euro bedraagt’, reageert Xavier de Béthune, woordvoerder geneesmiddelenbeleid. ‘Het ‘whatever it takes’-beleid van de regeringen ten opzichte van farmamultinationals is uitgemond in een kolossale kost voor de samenleving’, hekelt De Béthune.