Diesellucht in buurt van baby's verhoogt risico op obesitas

Bij meer dan tweeduizend kinderen in de Amerikaanse staat Californië gingen de onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Californië na wat de langetermijneffecten waren van de luchtvervuiling die van nabijgelegen autowegen komt.

Kinderen die in hun eerste levensjaar veel luchtvervuiling binnenkregen, bleken op hun tiende al bijna een kilogram zwaarder te zijn dan leeftijdsgenoten in een gezondere omgeving, melden de onderzoekers in de vakpublicatie Environmental Health.

Dergelijke gewichtstoename verhoogt later het risico op obesitas, stellen de onderzoekers. Hoe de vuile lucht precies het lichaamsgewicht doet toenemen, moet nog worden onderzocht.

Stikstofdioxide

De grote boosdoener is stikstofdioxide. In het verkeer komt dat vooral van dieselmotoren.

Het is niet de eerste studie die vroege blootstelling aan luchtvervuiling linkt aan ernstige gezondheidsproblemen. Eind vorig jaar zagen Britse onderzoekers bijvoorbeeld dat blootstelling van zwangere vrouwen aan fijnstof meer kans gaf op een te laag geboortegewicht bij de baby.

Volgens VN-kinderrechtenorganisatie Unicef leven bijna 17 miljoen baby's jonger dan een jaar in regio's waar de luchtvervuiling minstens zes keer groter is dan wat als gezond wordt geacht.