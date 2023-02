‘Deelname preventieve kankerscreening moet beter’

De voorbije 30 jaar zijn 185.000 extra kankeroverlijdens vermeden. Maar er is nog werk aan de winkel. ‘We moeten gerichter mensen uitnodigen voor screening.’

Geschat wordt dat de laatste 30 jaar alleen al in België 185.000 mensen extra kanker hebben overleefd (133.000 bij mannen en 53.000 bij vrouwen) dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek, performantere behandelingen maar ook van betere preventie en vroegtijdige opsporing. De voorbije jaren zorgde bijvoorbeeld immunotherapie voor een hogere overlevingskans bij onder meer melanomen.

Tot 40 procent van de kankers zijn vermijdbaar door levensstijl. Tel je daarbij ook nog eens de secundaire preventie via kankerscreening, dan kan maar liefst 50 procent van de kankeroverlijdens vermeden worden.

Verbeterpunten

Ondanks de goede screeningsprogramma’s in ons land, is er op dat vlak nog heel wat werk aan de winkel, vindt professor Guido Van Hal van de Universiteit Antwerpen. ‘Slechts de helft van de mensen die in aanmerking komen, neemt deel aan de borst- en darmkankerscreening. Bovendien is de participatiegraad binnen de doelgroep zeer ongelijk. Mensen in kansarmoede, maar ook met een migratieachtergrond bereiken we moeilijk. We zouden hen gerichter moeten motiveren met op maat gemaakte uitnodigingen.’

Voor dikkedarmkankerscreening geldt daarbij ook nog eens dat er bij de follow-up van een afwijkend stoelgangstaal niet altijd wordt overgegaan tot een coloscopie. ‘Ook hier gaat het om mensen met een lagere sociaal-economische status’, aldus Van Hal. ‘Daarom is het belangrijk dat we hen sensibiliseren over waarom zo’n coloscopie nodig is, wat het precies is, dat het onprettig is, maar geen pijn doet. Het gaat om het vinden van een goede balans tussen het volledige plaatje geven en niet te veel afschrikken.’

Vandaag wordt er in ons land preventief gescreend op borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker. Ook staan er screeningsprogramma’s naar longkanker op de agenda. Van Hal: ‘Er bestaat wetenschappelijke evidentie dat er bij mannen 26 procent minder sterfte is als we screenen naar longkanker. Bij vrouwen is de reductie zelfs nog groter. Maar de doelgroep is moeilijker te bepalen omdat er geen officiële lijsten van rokers en ex-rokers bestaan.’

Stichting tegen Kanker roept de overheid op – naar aanleiding van Wereldkankerdag op 4 februari – om nog meer te investeren in kankeronderzoek, bevolkingsonderzoek en performante preventie.