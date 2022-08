Bijna helft overlijdens door kanker gevolg van vermijdbare factoren: met deze 12 tips verlaagt u het risico

Wat kan u zelf doen? 12 tips van de WHO

1. Rook niet. Gebruik geen enkele vorm van tabak.

2. Zorg dat uw huis en werkomgeving rookvrij zijn.

3. Hou uw gewicht op een gezond niveau

4. Blijf fysiek actief in uw dagelijks leven. Beperk de tijd dat u al zittend doorbrengt.

5. Eet gezond (voldoende volkorengranen, groenten en fruit, beperk suiker en vet en vermijd frisdranken, vermijd verwerkt vlees, beperk rood vlees en voeding die rijk aan zout is.)

6. Beperk de hoeveelheid alcohol. Geen alcohol drinken is nog beter.

7. Vermijd een te hoge blootstelling aan de zon, vooral bij kinderen. Gebruik een zonnebescherming.

8. Bescherm uzelf tegen kankerverwekkende stoffen op de werkplek door de gezondheids- en veiligheidsinstructies te volgen.

9. Zoek uit of u thuis blootgesteld bent aan hoge, van nature aanwezige radonconcentraties. Radongas is in veel landen na tabak de belangrijkste veroorzaker van kanker. Vooral in de winter is ventiiatie belangrijk om te voorkomen dat radon zich ophoopt.

10. Borstvoeding vermindert de kans op kanker voor de moeder.

11. Vaccineer uw kinderen tegen hepatitis B en baarmoederhalskanker.

12. Neem deel aan door de overheid georganiseerde kankerscreenings (darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker)