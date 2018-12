Borstimplantaten van Allergan van de markt gehaald

Volgens het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG zijn er ook in ons land implantanten verkocht, maar is er geen bewijs voor een verhoogd risico voor patiënten.

De terugroeping gebeurde op vraag van de Franse toezichthouder op geneesmiddelen ANSM nadat de Ierse fabrikant sinds maandag het CE-label voor de implantaten was kwijtgeraakt. Het FAGG is op de hoogte van de beslissing van Allergan om de verkoop van de betrokken implantaten te schorsen en de nog aanwezige stock op de Europese markt terug te nemen. Het agentschap werkt samen met de andere Europese bevoegde autoriteiten om de situatie te analyseren en op te volgen, maar wijst erop dat er op dit moment geen bewijs is dat patiënten een verhoogd risico lopen.

Mensen met de Allergan-borstimplantaten moeten ze niet laten verwijderen of een aanvullende klinische follow-up ondergaan.