Blootstelling aan pesticiden verhoogt kans op spierziekte ALS

De studie van het ALS Center of Excellence aan de Universiteit van Michigan werd gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry en bevestigt eerder onderzoek dat aantoonde dat patiënten met ALS verhoogde niveau's van pesticiden in het bloed hebben.

'Onze laatste publicatie toont aan dat ook andere toxische stoffen zoals polychloorbifenylen (pcb's) verhoogd voorkomen in ALS-patiënten', zegt neurologe en hoofdauteur van de studie, Eva Feldman. 'Dit onderzoek bevestigt dat milieuvervuiling een publiek gezondheidsrisico is dat moet worden aangepakt.'

Stephen Hawking

ALS wordt in de VS ook wel de Ziekte van Lou Gehrig genoemd, naar de legendarische honkbalspeler die op jonge leeftijd aan de ziekte bezweek. Het is een ongeneeslijke spierziekte die ertoe leidt dat mensen snel het vermogen verliezen om hun ledematen te bewegen.

Vorig jaar kwam de aandoening nog prominent in het nieuws nadat Brits natuurkundige Stephen Hawking aan ALS overleed.

De studie uit Michigan onderzocht 167 mensen die recent de diagnose van ALS hadden gekregen. De groep patiënten met de kleinste concentratie vervuilende stoffen in het bloed, net na de diagnose, bleek uiteindelijk een gemiddelde levensverwachting te hebben van 2,5 jaar. Bij de groep die een hogere concentratie pesticiden in het bloed had, was de levensduur 1 jaar en 11 maanden, gerekend vanaf de diagnose.

'Onze bezorgdheid is dat deze factoren niet alleen de kans verhogen dat mensen ALS krijgen, maar ook het aftakelingsproces versnellen, eens ze de ziekte hebben', zegt neuroloog Stephen Goutman.

Industrie en landbouw

Volgens Feldman heeft Michigan de meeste gevallen van ALS in de VS. 'Waarom wij? Waarom Michigan?', zegt de neurologe die zelf afkomstig is uit de staat. 'Ik geloof dat het antwoord ligt in het feit dat Michigan zowel een industrie- als een landbouwstaat is.'

Alhoewel de meeste schadelijke pesticiden zoals bijvoorbeeld DDT al geruime tijd verboden zijn, kan het decennia duren eer ze volledig uit de ondergrond zijn verdwenen. DDT werd in 1972 verboden, maar dit soort chemicaliën kan accumuleren in sediment van rivieren en meren, eveneens in de vis die er huist.

De industriële activiteiten in Michigan hebben de staat in de top vijf van producenten van meest gevaarlijk afval in de VS geplaatst. Pcb's werden er tot 1979 veelvuldig gebruikt. Ook deze vervuilende chemische stoffen degraderen traag, en dringen in de ondergrond waar ze tientallen jaren aanwezig blijven.