We zitten onszelf kapot: 10 tips om het anders te doen

Niet veel mensen weten dat je best elk half uur het zitten onderbreekt door even recht te staan en te bewegen.

De meeste Vlamingen bewegen voldoende en hebben de intentie om nog meer te bewegen, maar er duikt een nieuw pijnpunt op: minder dan 1 op de 3 volwassenen is op de hoogte van de aanbeveling om elk halfuur het zitmoment te onderbreken door even recht te staan en te bewegen. Dat blijkt uit de Preventiebarometer van Sciensano in opdracht van de Vlaamse overheid.

Sedentair gedrag is niet hetzelfde als een gebrek aan lichaamsbeweging.

Sedentair gedrag (de tijd die we zittend, liggend of rustend in wakkere toestand doorbrengen) is een relatief nieuw gezondheidsthema. Het is pas de afgelopen tien jaar dat de gevaren van te lang zitten gekend zijn. Studies tonen aan dat mensen die meer dan acht uur per dag zitten én voor de rest niet lichamelijk actief zijn, hetzelfde sterfterisico hebben als mensen met obesitas en rokers. Daarom dat zitten weleens het ‘nieuwe roken’ wordt genoemd.

Verrassend is ook wel dat als je in je vrije tijd veel lichaamsbeweging neemt, maar sedentair bent gedurende de dagelijkse activiteiten, je toch een verhoogd risico loopt op gezondheidsproblemen. Sedentair gedrag is dus niet hetzelfde als een gebrek aan lichaamsbeweging.

Hoe word je ziek van zitten?

Door te lang te zitten, heb je een verhoogde kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, dementie, bepaalde kankers zoals baarmoeder- en darmkanker en diabetes type 2. Daar zijn verschillende verklaringen voor.

Het metabolisme vertraagt waardoor de kans op overgewicht toeneemt. Door het gebrek aan beweging heeft het lichaam ook meer moeite om de bloedsuikerspiegel voldoende laag te houden waardoor de kans op diabetes stijgt.

Maar ook de bloedvaten worden minder goed onderhouden met een mogelijke kans op een te hoge bloeddruk en een vernauwing van de bloedvaten. Bovendien kun je meer ten prooi vallen aan infectieziektes omdat het immuunsysteem verzwakt is.

Zitten is tot slot ook belastend voor de rug. De druk op de tussenwervelschijven is in zithouding veel groter dan in staande houding. En de spieren en beenderen worden onvoldoende gestimuleerd om aan opbouw te doen, waardoor je ook nog eens spiermassa verliest en er botontkalking (osteoporose) kan ontstaan.

Vlaming zit gemiddeld 6 uur per dag

We leven in een zittende samenleving door allerlei bureauwerk, schermactiviteiten en gemotoriseerd transport. Daarnaast worden we door onze naasten amper aangemoedigd om het zitten te doorbreken.

Gemiddeld zit of rust de Vlaming 6,1 uur per dag. Dat is een stijging ten opzichte van de laatste nationale Gezondheidsenquête (toen lag het gemiddelde op 5,6 uur per dag).

Vooral in de leeftijdsgroepen tussen 18 en 34 jaar piekt de gemiddelde zit- en rusttijd (7 uur). Die is het laagst in de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar (5,1 uur). Ook hoger opgeleiden die actief zijn op de arbeidsmarkt zitten langer (7,2 uur) dan midden- en laagopgeleide werkenden (5,6 tot 4,8 uur).

Gemiddelde tijd in uren die de bevolking spendeert aan zitten.