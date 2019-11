Epidemie van rugpijn: 'Beweging is de krachtigste pijnstiller die er is'

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Kent u nog volwassenen die géén last hebben van hun rug? Iedereen zoekt oplossingen, maar feit is dat veel medische ingrepen voor rugpijn overbodig zijn, of zelfs negatieve effecten creëren. Terwijl het zo simpel kan zijn.

'Geen enkele pijnstiller geeft een goed resultaat voor de behandeling van rugpijn.' © iStock

De cijfers lopen wat uiteen, al naargelang de bron, maar duidelijk zijn ze allemaal: meer dan 80 procent van de mensen krijgt ooit met rugpijn te maken. Vrouwen hebben er meer last van dan mannen - twee derden van de bezoekers aan pijnklinieken zijn vrouwen. In 80 tot 85 procent van de gevallen is er geen duidelijke oorzaak voor de rugpijn aan te duiden. Liefst 95 procent van de klachten herstelt vanzelf, meestal zelfs relatief snel. In 5 procent van de gevallen is er sprake van chronische lage rugpijn - als rugpijn meer dan zes weken aanhoudt, wordt ze als chronisch gelabeld.

