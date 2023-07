Kwart van werkenden zit hele dag achter een scherm

Ruim een kwart van de werkenden besteedt zo goed als de hele werktijd aan werken met een computer of een smartphone. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe gegevens van Statbel.

Voor 25,8 procent van de werkenden gaat de volledige of het grootste deel van de werktijd naar taken die digitale vaardigheden vereisen. Het gaat dan om taken die hij of zijn met een computer, tablet, of smartphone uitvoert. Telefoongesprekken worden hier niet meegerekend. Vooral administratief personeel (54,2 pct) en managers (42,8 pct) besteden het grootste deel van de werktijd aan werk met de computer of een ander digitaal apparaat.

Iets meer vrouwen (27,3 pct) dan mannen (24,4 pct) zitten het grootste deel van de werkdag achter een scherm, net als meer werkenden met een hoog onderwijsniveau (39,3 pct) dan werkenden met een midden (16 pct) of laag onderwijsniveau (5,3 pct).

Voor 15,9 procent gaat de werktijd zo goed als helemaal naar het mondeling communiceren met mensen buiten het bedrijf en voor 13,9 procent van de werkenden naar het communiceren met mensen binnen het bedrijf. Verder verricht 11,7 procent (bijna) de hele werktijd zware fysieke arbeid en houdt 7,8 procent zich vooral bezig met adviseren, opleiden of onderwijzen van andere mensen, zoals klanten, studenten of collega’s.

Verder is het zo dat 13,4 procent van de werkenden een job heeft die in zeer hoge mate repetitieve taken omvat en heeft 13,9 procent taken die precies omschreven worden in strikte procedures. Arbeiders blijken veel minder invloed te hebben op de volgorde en inhoud van de taken dan bedienden en ambtenaren.

Zelfstandigen bezitten veruit de grootste mate van autonomie. De gegevens komen uit de Enquête naar Arbeidskrachten, die binnen de EU-lidstaten 17.800 personen van 15 jaar tot en met 74 jaar bevroeg. Het was de eerste keer dat er in de enquête ook vragen werden gesteld over de vaardigheden die verband houden met een job.