Wat is myopie?

Myopie is een afwijking van het oog waarbij een negatieve of min-sterkte nodig is om scherp te zien. Dit komt doordat de oogbol te lang is. Hierdoor valt het brandpunt van de lichtstralen die het oog in schijnen vóór het netvlies in plaats van erop en dit zorgt voor een onscherp beeld. Myopie is geen nieuw fenomeen. In 2000 was ongeveer 23% van de wereldbevolking myoop. Als we deze weg blijven volgen en geen inspanningen doen om dit terug te drijven, wordt tegen 2050 maar liefst 50% van de wereldbevolking myoop.