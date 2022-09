400.000 Belgen weten niet dat ze ouderdomsdiabetes hebben: bereken uw risico

Naar schatting 400.000 Belgen hebben diabetes type 2 – ook wel ouderdomsdiabetes genoemd – maar weten dat nog niet. Dat is maar liefst één op de drie van de naar schatting 1,14 miljoen personen met diabetes type 2 in ons land. Dat meldt de Diabetes Liga in een analyse op basis van de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Alle 45-plussers worden opgeroepen om op www.diabetes.be/mijnrisico het gezondheidskompas in te vullen. Via deze online tool van de Vlaamse overheid kan iedereen nagaan hoe groot zijn/haar risico op diabetes type 2 is. Eén op de drie personen die de vragenlijst invullen blijkt een verhoogd risico op diabetes type 2 te hebben.

De ongezonde, westerse leefstijl en de toenemende obesitascijfers – 59,5 procent van de volwassen Belgen heeft overgewicht, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie – baren de Diabetes Liga zorgen. De diabetescijfers zijn zorgwekkend, luidt het. ‘Uit de meest recente gegevens van Sciensano kan geschat worden dat 1,14 miljoen Belgen diabetes type 2 hebben, in Vlaanderen gaat het om zo’n 600.000 mensen. Nog stuitender: één op de drie Belgen met diabetes type 2 – zo’n 400.000 – weet nog niet dat hij/zij de aandoening heeft’, aldus de Diabetes Liga.

Diabetes type 2 is een sluimerende aandoening en het risico neemt toe vanaf de leeftijd van 45. ‘Ondertussen heeft al 1 op de 10 volwassen Belgen diabetes. Een decennium geleden was dat nog 1 op de 12. Het gebrek aan lichaamsbeweging en ongezonde voeding zorgen ervoor dat steeds meer mensen, ook op jongere leeftijd, de diagnose diabetes type 2 krijgen’, zegt Arnout Wouters, algemeen directeur van Diabetes Liga vzw. ‘Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijkt dat in België één kind op de vier lijdt aan overgewicht. Als we het tij niet snel keren, zal dit leiden tot een toename aan personen met diabetes type 2 bij de jongere generaties.‘

Kosten

De gezondheidskosten in verband met diabetes belopen 5,82 miljard euro ten laste van de Belgische sociale zekerheid. Daarvan gaat 94 procent naar de behandeling van verwikkelingen. Die kunnen grotendeels worden voorkomen door preventie en vroege detectie van diabetes type 2.

Naast het grote aantal personen met diabetes, lopen heel wat mensen een verhoogd risico om diabetes type 2 te ontwikkelen. Naar schatting betreft dit maar liefst een kwart van de 45-plussers. Je kan het risico op diabetes type 2 met de helft verminderen door gezonder te leven. Het komt vaak neer op het volgende: stoppen met roken, vaker bewegen en een gezond voedingspatroon.

Beweeg voldoende en vermijd lang stilzitten. Met 30 minuten lichaamsbeweging per dag vermindert het diabetesrisico met 30 procent. Elke stap telt. Eet gezond en gevarieerd: eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding. Eet zo weinig mogelijk sterk bewerkte voeding. Drink vooral water. Streef naar een gezond lichaamsgewicht. Zwaarlijvig? Bij een daling van je lichaamsgewicht met 5 procent daalt het diabetesrisico met 30 procent. Stop met roken. Ondanks eventuele gewichtstoename, helpt stoppen met roken diabetes type 2 te voorkomen.