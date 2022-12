Heftige bevrijdingsroes

Boeken die geschiedenis schreven

Athenaeum-Polak van Gennep, Amsterdam 2022 279 blz., € 27,50 ISBN 978 90 253 1479 8

Zestien Nobelprijzen

De stad Leiden mag zich dit jaar ‘European City of Science’ noemen. Alle reden dus om een boek te schrijven over de bijdrage van deze stad en haar universiteit aan de ontwikkeling van de wetenschap van 1576, het jaar waarin Leiden van Willem van Oranje toestemming gaf een universiteit te stichten, tot nu. Gekozen is voor het samenstellen van een bundel van 26 essays gewijd aan even zo veel wetenschappers (24 mannen en twee vrouwen!) die met elkaar gemeen hebben dat hun boeken baanbrekend zijn geweest en hebben geleid tot nieuwe wetenschappelijke inzichten en een andere kijk op de wereld en de mensheid. Leidse hoogleraren vielen zestien Nobelprijzen ten deel.

Vertrouwde namen passeren de revue: Galileo, Descartes, Huygens, Thorbecke, Einstein en Huizinga bijvoorbeeld, maar gelukkig ook namen die voor de meeste lezers van dit boek onbekend zijn. Wat zij eveneens met elkaar delen is dat zij allen direct of indirect een band hadden met Leiden en haar universiteit, omdat hun boeken hier zijn gedrukt en uitgegeven, zij er gepromoveerd zijn, er hebben gewerkt of er hebben gewoond. Het schrijven deze 26 essays moet voor de auteurs een grote uitdaging zijn geweest. Want vat het filosofische gedachtegoed van Descartes of de relativiteitstheorie van Einstein en hun betekenis voor hoe wij naar de wereld en onszelf moeten kijken maar eens voor een breed lezerspubliek begrijpelijk samen in een tiental pagina’s. Dit is, denk ik, niet iedereen gelukt, waardoor sommige bijdragen beter beklijven dan andere.