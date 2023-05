Factcheck: ja, ondanks verbodsbord liet de gemeente Zoetermeer haar stadspark maaien in mei

Op Facebook verscheen onlangs een bericht over een gemaaid grasperk van de Nederlandse gemeente Zoetermeer, ondanks een informatiebord over het biodiversiteitsinitiatief Maai Mei Niet waarop stond dat er in mei niet zou worden gemaaid. De foto is authentiek. De gemeente bevestigt aan Knack dat haar groendienst een deel van het Prinses Arianepark maaide, maar dat dit past binnen een vooropgesteld plan. De gemeente zal de informatieborden aanpassen.

Op Facebook publiceerde een Nederlandse man onlangs een foto van een grasveld in een park in Nederland. ‘In welke stad woon ik…..? OMG!!!’, schreef de man boven de afbeelding. De foto toont een afgemaaid grasveld met een bord over Maai Mei Niet. De post verscheen ook op de Facebookpagina van mediasite Dumpert waar intussen meer dan 2100 reacties onder het bericht verschenen. In die reacties valt te lezen dat het de groendienst van Zoetermeer (gemeente in Zuid-Holland) is die verantwoordelijk zou zijn voor het maaien van het grasperk.

Maai Mei Niet is een biodiversiteitscampagne die door Knack wordt georganiseerd met de steun van enkele academische instellingen en gespecialiseerde organisaties. In deze factcheck willen we nagaan of het grasveld onterecht werd gemaaid en of de foto authentiek is.

Waar werd de foto genomen?

De zoektocht naar de oorsprong van de foto begint in de reacties onder beide afbeeldingen. ‘Gestolen foto, Judith, van stedelijke partijgenoot, die aan de andere kant van de A12 woont’, stelt de Nederlandse man die de foto op Facebook plaatste. De woonplaats van de man is Zoetermeer, wat te lezen staat op zijn profiel. In de andere reacties wordt de link met Zoetermeer bevestigd. In de reacties op Dumpert.nl lezen we dat de groendienst van de gemeente het gras zou hebben gemaaid.

Via een zoekopdracht in Google afbeeldingen met de termen “Zoetermeer” en “Maai Mei Niet” verschijnt het bord van Maai Mei Niet dat op de foto te zien is. Die foto komt van de Twitterpagina van de Bunnik Groep, de groendienst van Zoetermeer die de grasperken in de gemeente maait. Daar staan verschillende berichten te lezen over Maai Mei Niet in Zoetermeer, waaronder ook een bericht dat het desbetreffende bord vermeldt. ‘In het Arianepark bezig met “maai mei niet” goed voor de insecten, wat is er nog meer van belang als we dit doen? Wat vindt u ervan?’, staat boven de post te lezen. De exacte locatie van het bord blijkt het Prinses Arianepark in Zoetermeer, vlak naast de A12.

In het Arianapark bezig met "maai mei niet" goed voor de insecten, wat is er nog meer van belang als we dit doen?

Wat vind u ervan? pic.twitter.com/Iesoj6xkAG — Bunnik Groep (@werkinjewijkZM) May 10, 2023

Maaide Zoetermeer dit veld ten onrechte?

Dat de foto echt is en daadwerkelijk in het Arianepark staat, is intussen duidelijk. Meer precieze informatie krijgen we van het gemeentebestuur van Zoetermeer. Knack vernam via mail dat de plek op de foto wel degelijk het Arianepark is. Woordvoerder Arnold Brouwer van de gemeente Zoetermeer stelt het volgende:

‘Een deel van het gras in van het Prinses Arianepark is gemaaid. Het is daarbij niet misgegaan met maaien. Deze zomer worden – als proef – steeds wisselende stukken in het park niet gemaaid. Na een paar weken worden deze stukken wel weer gemaaid en blijven op andere delen van het gazon weer stukken staan. Op die manier blijft er voeding voor insecten in het park. De tekst op de informatieborden in het park klopt niet en wordt aangepast.’Het is niet ongewoon dat gemeenten een onderscheid maken welke plekken wel of niet te maaien. Ook bij de veelgestelde vragen (faq) op de infopagina over Maai Mei Niet staat te lezen dat het ondanks de naam van de actie en de slogan soms goed is om wél te maaien in mei.

Conclusie Op Facebook verscheen een foto van een grasperk in de Nederlandse gemeente Zoetermeer met een bord met de mededeling dat er in mei niet zou worden gemaaid, onder de noemer van het biodiversiteitsinitiatief Maai Mei Niet. Toch maaide de groendienst van de gemeente het perk. De gemeente deed dat bewust, meldt ze, als onderdeel van een geplande maaistrategie. De gemeente besloot intussen wel om het bord aan te passen. We beoordelen de foto als waar.