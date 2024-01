Factcheck: geen bewijs dat deze namen in onderzoek Jeffrey Epstein opduiken

Op sociale media circuleert een lijst met namen van bekende personen die gelinkt zouden zijn aan de intussen overleden Amerikaanse zedendeliquent Jeffrey Epstein. Het klopt dat een Amerikaanse rechter heeft bevolen om de identiteit bekend te maken van zo’n 150 à 180 mensen die aan Epstein gelinkt zijn, maar tot op heden is die lijst nog niet gepubliceerd.

Op X circuleert een lijst met zo’n 200 namen van mensen die zouden gelinkt zijn aan de Amerikaanse zakenman en zedendeliquent Jeffrey Epstein. ‘De hoerenloperslijst van Mossad-agent Epstein. 200 kindermisbruikers. Serieverkrachter Bill Clinton was er dagelijks. Vele bekende Hollywood-pedo’s en corrupte politici van de Democratische Partij. Chantage is een machtig wapen’, lezen we in de tweet.

In de video zijn onder meer de namen van de Amerikaanse oud-presidenten Bill Clinton en Barack Obama, de Amerikaanse politicus Bernie Sanders en acteurs als Angelina Jolie en Alec Baldwin te zien. De originele video wordt ruim 11.700 keer bekeken. Ook op TikTok en Telegram circuleert de lijst al sinds 24 december 2023.

Jeffrey Epstein werd in juni 2019 in New York opgepakt op verdenking van mensenhandel met seksuele doeleinden en zedenfeiten. Epstein misbruikte jarenlang jonge vrouwen, van wie sommige minderjarig waren. De Britse socialite Ghislaine Maxwell was daarbij zijn rechterhand. Epstein mocht de Britse prins Andrew en Amerikaanse oud-presidenten Donald Trump en Bill Clinton tot zijn vriendenkring rekenen. Sommige van die bekende vrienden zouden deelgenomen hebben aan het seksueel misbruik.

Zo beschuldigde de Amerikaanse Virginia Giuffre prins Andrew ervan haar als minderjarige te hebben misbruikt. Het kwam in die zaak nooit tot een proces aangezien Giuffre en prins Andrew een minnelijke schikking hebben afgesloten. Dat lezen we bij het Amerikaanse magazine Vanity Fair. Ghislaine Maxwell werd in juli 2019 gearresteerd. Op 10 augustus 2019 pleegde Epstein zelfmoord in zijn New Yorkse cel. Ze werd veroordeeld in december 2021 tot 20 jaar cel voor onder meer mensenhandel en het ronselen van jonge vrouwen.

Wat heeft de namenlijst daar mee te maken?

Op 18 december 2023 besliste een Amerikaanse rechter dat de identiteitsgegevens van slachtoffers, familieleden en mogelijke medeplichtigen van Epstein vrijgegeven moeten worden. De rechter argumenteerde dat ‘veel van de personen in de documenten de afgelopen jaren al bekend zijn gemaakt door de media of tijdens het proces van Ghislaine Maxwell.’ Ook zouden er maar weinig mensen bezwaar hebben gemaakt. De namen van minderjarigen die vermeld zijn in de documenten zullen niet onthuld worden.

De namen doken op in de gerechtsdocumenten rond de zaak-Epstein, maar waren geanonimiseerd. Dat lezen we bij de Britse nationale omroep BBC. Het was de Amerikaanse krant Miami Herald die verzocht om de namen vrij te geven. Bij de BBC lezen we dat het zou gaan om 187 namen, The Miami Herald spreekt over ‘ruim 150 namen’. De bekendmaking zou uiterlijk begin januari moeten plaatsvinden.



Dat is tot op heden niet gebeurd. Er is dus geen bewijs dat de lijst die in de tweet werd opgenomen correct is, aangezien die nog niet bekend is gemaakt. Wel wordt verwacht dat namen zoals de Britse prins Andrew zullen opduiken. Na de arrestatie van Epstein raakte bekend dat de Britse prins een intimus was van Epstein. Onder meer Giuffre beschuldigde prins Andrew van seksueel misbruik.

Sommigen verwachten ook dat Bill Clinton in de documenten zal opduiken. Clinton maakte meerdere malen gebruik van de privéjet van Epstein. Clinton wordt vooralsnog niet in verband gebracht met de beschuldigingen aan Epsteins adres. Dat lezen we in The New York Times. In een verklaring uit 2019 op het X-account van zijn woordvoerder klonk het dat ‘President Clinton niets weet van de vreselijke misdaden waaraan Epstein zich jaren geleden schuldig heeft gemaakt (…). Hij (Clinton, nvdr.) heeft Epstein al meer dan tien jaar niet gesproken.’

Het is niet zo dat de namen die worden bekendgemaakt ook op de hoogte waren van de misdaden van Epstein of eraan hebben deelgenomen, schrijft The New York Times.

Zolang de lijst niet is bekendgemaakt, is er dus geen bewijs dat de namen in de tweet ook op de lijst prijken.

Conclusie

– Op sociale media circuleert een lijst met namen van bekende personen die gelinkt zouden zijn aan de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.

– Het klopt dat een Amerikaanse rechter heeft bevolen om de identiteit bekend te maken van een groep mensen die gelinkt zijn aan Epstein, maar tot op heden is die lijst niet gepubliceerd.

– Er is dan ook geen bewijs dat de lijst die op sociale media circuleert, klopt.