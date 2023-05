Van CIA-baas tot Noam Chomsky: hoe Jeffrey Epstein een netwerk onderhield, ook na zijn veroordeling

Op basis van zijn privé-agenda heeft The Wall Street Journal uitgedokterd met wie financier Jeffrey Epstein contacten onderhield, ook nadat hij was veroordeeld voor seksuele feiten met een minderjarige. Het lijstje is indrukwekkend.

Eerder al waren meerdere prominente contacten bekend, op basis van Epsteins ‘zwarte boek’ van contacten en op basis van vluchtgegevens voor zijn privévliegtuig. Maar The Wall Street Journal heeft nu de hand weten te leggen op de Epsteins privéagenda voor afspraken, die van 2013 tot 2017 strekken. Onder meer taalfilosoof en linkse activist Noam Chomsky stond in contact met Epstein, de huidige CIA-baas William Burns ging bij hem op bezoek, naast Kathryn Ruemmler, die als jurist een hoge functie bekleedde in het Witte Huis onder Barack Obama. Nadat ze uit het Witte Huis vertrok, had ze tientallen afspraken met Epstein, waarna ze in dienst kwam van prestigieuze bank Goldman Sachs.

CIA's William Burns, Goldman's Kathryn Ruemmler, Noam Chomsky, the president of Bard College, a Kissinger consultant and a Rothschild. They all met with Jeffrey Epstein in the years after his conviction, documents show. https://t.co/Kj7iFC2P9v — The Wall Street Journal (@WSJ) April 30, 2023

Epstein had in 2008 in Florida schuldig gepleit voor misbruik van een minderjarig meisje. Hij werd vervolgens veroordeeld tot 18 maanden gevangenis in wat werd beschouwd als een sweetheart deal, met onwaarschijnlijk milde voorwaarden. Een groot deel van de aantijgingen werd in ruil voor het aanvaarden van schuld in een deelzaak van tafel geveegd. Epstein kon na enkele maanden zes dagen per week tot 12 uur per dag de gevangenis verlaten om zijn zaken te behartigen, en hij kwam vervroegd vrij. In de gevangenis werd zijn celdeur niet op slot gedaan, en kon hij over en weer naar de ‘advocatenruimte’, waar een tv voor hem geïnstalleerd werd. Geholpen door een topteam van advocaten slaagde Epstein er ook in te bedingen dat zijn slachtoffers niet op de hoogte gebracht werden van de voorwaarden (wat inging tegen de wet).

In juli 2019 werd Epstein opnieuw gearresteerd, dit keer op verdenking van handel in minderjarige meisjes in de staten Florida en New York. Epstein, toen 66, overleed een maand later in de gevangenis. Zelfmoord was de officiële doodsoorzaak.

In de periode tussen de eerste veroordeling en Epsteins dood deed Julie Brown, reporter bij The Miami Herald, er alles aan om de zaken rond de multimiljonair in de aandacht te houden. Ze rapporteerde over meer dan zestig vrouwen die beweerden door Epstein te zijn misbruikt, vaak op heel jonge leeftijd. Haar motivatie om te blijven spitten lag onder meer bij de ‘sweetheart deal’ uit 2008.

De onthullingen van The Wall Street Journal slaan op de periode tussen de veroordeling in 2008 en de nieuwe arrestatie in 2019. Dat was de periode dat Julie Brown nieuwe feiten over Epstein onthulde.

Blijkt dat een boel prominenten uit de politieke, economische en culturele wereld zich niets gelegen lieten liggen aan de onthullingen over Epstein (of aan diens veroordeling).

‘Mijn leven zal beter zijn met 1 miljoen’

Dat was onder meer het geval met Larry Summers, die in april 2014 contact zocht met Epstein in de hoop geld te vinden voor een poëzieproject van zijn echtgenote, Elisa New. ‘Ik heb kleinschalig filantropisch advies nodig’, mailde hij aan Epstein, ‘Mijn leven zal beter zijn als ik 1 miljoen dollar inzamel voor Lisa’. Die mail leidde tot een serie afspraken tussen Epstein en Summers, zowel in Boston als in New York. In 2016 maakte Epstein 110.000 dollar over aan de NGO van Elisa New.

Summers was minister van Financiën onder Bill Clinton, hij leidde een tijdlang de economische adviesraad onder Barack Obama en hij was tussendoor voorzitter van de Harvard-universiteit.

Summers liet via een woordvoerder aan de krant weten dat hij ‘ten diepste betreurt in contact met Epstein geweest te zijn na zijn veroordeling’. De organisatie van echtgenote New ‘betreurt fondsen aanvaard te hebben van Epstein’, en stelt dat ze meer dan de ingezamelde som aan organisaties ten voordele van slachtoffers van seksueel geweld heeft overgemaakt.

Harvard Universiteit en het MIT-instituut kregen in de periode na de veroordeling ook geld van Epstein. Summers, schrijft The Wall Street Journal, ging door met ontmoetingen ook nadat Harvard niet langer geld van Epstein accepteerde.

Ehud Barak, de voormalige premier van Israël, ontmoette Epstein tientallen keren, reisde ook met diens privévliegtuig.

Eerder was bekend dat miljardair Bill Gates in contact stond met Epstein. Om over filantropie te spreken, verklaarde Gates, die de ontmoetingen nu betreurt. Epstein verklaarde tegenover andere kennissen dat hij geld voor Gates beheerde.

On a single day in 2014, Bill Gates was scheduled to spend more than six hours in meetings with Jeffrey Epstein, including at the Park Hyatt and Four Seasons hotels and Epstein’s Upper East Side townhouse https://t.co/KoJGQoE9rf pic.twitter.com/cUsW6R4UiU — The Wall Street Journal (@WSJ) May 4, 2023

En zo ging het vaker. Epstein kon de beroemde namen in zijn kennissenkring uitspelen en suggereren/tonen dat hij invloedrijk was en bleef. Dat hij een machtig man was, was een van de factoren die had bijgedragen tot zijn supermild vonnis in Florida. En hij beschikte over geld om wie erom vroeg te helpen.

Lievelingsgerecht

Topadvocaat Kathryn Ruemmler ontmoette Epstein tientallen keren nadat ze het Witte Huis van Obama verliet. Ze zou volgens zijn planning met hem naar Parijs reizen, en hem vergezellen naar zijn Caribisch privé-eiland. Ze ontkent dat die geplande reizen doorgingen. Ze heeft nooit met hem gereisd, liet ze aan de Wall Street Journal weten. Epstein zorgde ervoor dat er tijdens haar bezoeken geen jonge meisjes in de buurt waren, want dat zou Ruemmler wellicht niet geapprecieerd hebben, dacht hij.

Epstein lette op details. Hij wist welke gasten vegetarisch voedsel verkozen, of welk bier filmmaker Woody Allen prefereert. Ruemmler kreeg avocado sushi voorgeschoteld, haar lievelingsgerecht.

Goldman Sachs liet namens Ruemmler weten dat ze een professioneel contact had met Epstein in een vorige betrekking. ‘Ik betreur dat ik Jeffrey Epstein ooit gekend heb’, voegde ze in eigen naam toe.

Een andere figuur die Epstein bezocht was Robert Burns. Burns, nu 67, is sinds 2021 directeur van de CIA. Voordien was hij diplomaat, ambassadeur in Rusland, en een tijdlang viceminister van Buitenlandse Zaken in de regering Obama. Hij was nog onderminister toen hij in 2014 plannen maakte om over te stappen naar de privésector, en drie ontmoetingen had met Epstein.

De CIA gaf volgende verklaring aan The Wall Street Journal: ‘De directeur wist niets over hem, behalve dat hij bekendstond als een expert in financiële diensten die algemeen advies verstrekte over de overgang naar de privésector. Ze hadden geen relatie’. Dat een weliswaar latere directeur van de CIA niet wist wie Epstein was, leidde tot hilariteit op het internet.

The CIA director met with Epstein in 2014. He claims he had no idea who he was. If true, why should we trust his judgement. If not true….why should we trust his judgement pic.twitter.com/CkP40i5TLI — Saagar Enjeti (@esaagar) May 1, 2023

‘Het zijn jullie zaken niet’

Een onverwachte kennis van Epstein was Noam Chomsky (94). Chomsky is in de VS en ver daarbuiten de linkse intellectueel bij uitstek. Ze ontmoetten elkaar enkele keren, en volgens de planning van Epstein zou Chomsky in 2015 meevliegen in zijn privévliegtuig. De ontmoetingen in de agenda van Epstein vonden plaats in 2015 en 2016. Niets wijst erop dat Chomsky financiële steun ontving van Epstein, maar het MIT, het instituut waaraan hij verbonden was, kreeg wel steun.

In zijn korte reactie tegenover de Journal laat Chomsky via e-mail weten: ‘Mijn eerste respons is dat het jullie zaken niet zijn. Of de zaken van om het even wie. De tweede respons is dat ik hem kende en we mekaar bij gelegenheid ontmoetten’.

Ze spraken over politieke en academische onderwerpen, aldus Chomsky. Hij ontmoette bij Epstein ex-premier Ehud Barak met wie hij over Israëlische politiek en de Palestijnse kwestie discussieerde.

Volgens de gegevens uit Epsteins agenda belegde hij een etentje waarop Chomsky en echtgenote, samen met filmregisseur Woody Allen en echtgenote aanwezig waren. Chomsky zou daarbij het privévliegtuig van Epstein gebruikt hebben.

Reactie van Chomsky: ‘Als er een vlucht was, wat ik betwijfel, zou dat van Boston naar New York geweest zijn, 30 minuten’. En: ‘Ik ben me niet bewust van het principe dat ik verplicht ben jullie te informeren over een avond die ik met een groot kunstenaar doorbracht’.

Wat op dat moment bekend was over Epstein, aldus Chomsky, ‘was dat hij veroordeeld was voor een misdrijf, en zijn straf had uitgezeten. Volgens de VS-wet en -normen geeft dat een schone lei’.

The Wall Street Journal vat de reacties van de gecontacteerden in de privé-agenda van Epstein als volgt samen: ‘De meesten zegden dat ze Epstein bezochten om redenen die verband hielden met zijn welvaart en connecties. Meerderen zegden dat ze dachten dat hij zijn straf had uitgezeten en zich had gerehabiliteerd.’