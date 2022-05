Europees importverbod op Russische olie blijft mogelijk eerst beperkt tot aanvoer per schip

De Europese lidstaten hebben zondagavond nog steeds geen akkoord gevonden over een verbod op de import van Russische olie. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van een verbod dat in de eerste plaats enkel geldt voor aanvoer over water.

Maandagochtend komen de ambassadeurs van de EU-landen daarover opnieuw samen, enkele uren voor de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel van start gaat.

Het importverbod maakt deel uit van het zesde sanctiepakket dat de EU tegen Rusland wil uitvaardigen naar aanleiding van de inval in Oekraïne. Weken van onderhandelen hebben het oorspronkelijke Commissievoorstel serieus vertimmerd. Momenteel wordt gewerkt aan een volledig verbod op de invoer van Russische olie die over het water wordt aangevoerd – bijvoorbeeld over de Zwarte Zee. Dat verbod zou eind dit jaar moeten ingaan.

Orban

Voor de olie die over land via de Droezjba-pijpleiding wordt aangevoerd zou er een voorlopig uitstel komen, vernam Belga zondag uit verschillende Europese bronnen. Op die manier zou Hongarije ertoe overhaald moeten kunnen worden om zijn veto tegen het importverbod eindelijk te laten vallen. Het land is samen met Tsjechië en Slovakije erg afhankelijk van de import van Russische olie over land en hamert er al weken op dat het vinden van alternatieve aanvoerlijnen erg complex is. Door het embargo voorlopig te beperken tot de aanvoer over water – weliswaar goed voor twee derde van de Europese import uit Rusland – wordt Hongarije en de Europese Commissie tijd gekocht om voor de aanvoer over land een oplossing te vinden.

De Hongaarse premier Viktor Orban vroeg Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vorige week nog om het embargo niet te bespreken op de top van maandag. Maar insiders zeggen dat het onderwerp zo beladen is dat het haast niet anders kan dan het ter sprake komt. De top gaat om 16.00 uur van start.