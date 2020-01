Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie: wat verandert er (niet)?

Op 31 januari 2020 om middernacht verlaat het Verenigd Koninkrijk formeel de Europese Unie. De uitstap is geregeld door een scheidingsakkoord dat beide partijen midden oktober hebben gesloten. Die overeenkomst betreft ruwweg drie zaken: de centen, de burgerrechten en de grens tussen Ierland en Noord- Ierland. - Op 1 februari begint een transitieperiode die loopt tot 31 december 2020. Tijdens de overgangsfase blijft het Verenigd Koninkrijk gebonden aan de Europese wetgeving en regels. Londen moet blijven bijdragen aan de Europese begroting en krijgt zoals voordien de Europese centen waar het recht op heeft. - Reizen naar het Verenigd Koninkrijk blijft mogelijk met een nationale identiteitskaart. Er komen geen aanvullende douanecontroles - de voorspelde monsterfiles zullen dus uitblijven. Mobiel surfen blijft er kosteloos, al kunnen de telecomproviders daar later nog anders over beslissen. Ook de Erasmusuitwisseling voor studenten blijft bestaan. - Europeanen kunnen over het Kanaal blijven werken en wonen. Wie al een permanente Britse verblijfsvergunning heeft, moet tegen 31 december een nieuwe hebben. Dat kan aan de hand van de Europese vestigingsregeling of door de Britse nationaliteit aan te vragen. - De Britten (behalve die met een dubbele Europese nationaliteit) verliezen hun Europees burgerschap en kunnen niet langer deelnemen aan de Europese verkiezingen. Een Britse expat die in België woont, mag wel nog stemmen bij lokale verkiezingen. In enkele andere Europese lidstaten is dat niet het geval. - Het Verenigd Koninkrijk wordt niet meer vertegenwoordigd in de Europese instellingen. Daarom daalt het aantal zetels in het Europees Parlement van 751 naar 705. 73 Britse Europarlementsleden verdwijnen. Veertien Europese lidstaten - waaronder Nederland (3) en Frankrijk (5) - krijgen in totaal 27 extra parlementsleden. - Tijdens de transitieperiode moeten de afspraken van het scheidingsakkoord omgezet worden. Omdat Noord-Ierland voor een langere periode aan de Europese regels gebonden blijft, komen er controles tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Die voorbereiding moet het Verenigd Koninkrijk voor het einde van de overgangsfase afronden. In principe kan dat stadium voor 1 juli eenmaal verlengd worden voor een periode van een of twee jaar. De Britse premier Boris Johnson heeft aangegeven dat hij een verlenging niet ziet zitten. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, denkt op haar beurt dat de klus niet in elf maanden geklaard kan worden. - Ook zullen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over hun toekomstige relatie onderhandelen. Beide partijen zullen spreken over een waaier aan onderwerpen: handel, financiële diensten, visserij, nucleaire samenwerking, veiligheid enzovoort. Als de twee niet tot een akkoord komen, zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie alsnog op een harde manier verlaten.