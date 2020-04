Vijftien migranten zijn zaterdag van een gammele boot gehaald voor de kust van Boulogne-sur-mer, zo heeft de plaatselijke maritieme prefectuur meegedeeld.

De bemanning van een vissersboot contacteerde kort na 4.00 uur 's ochtends de plaatselijke bewakings- en reddingsdienst met de melding dat een boot met migranten op drift was geraakt op zo'n 7 kilometer van Boulogne-sur-Mer, aldus de prefectuur. Een motorboot van de gendarmerie haalde de vijftien migranten van de boot.

Ze waren allemaal gezond en wel. Ondanks het drukke scheepvaartverkeer, de sterke stromingen en de koude temperatuur van het water proberen sinds eind 2018 steeds meer migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen. In 2019 werden 2.758 migranten onderschept. Dat zijn er vier keer meer dan in 2018, aldus de prefectuur.

