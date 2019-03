Maltese autoriteiten beëindigen kaping schip door migranten op Middellandse Zee

Kevin Van der Auwera Redacteur Knack.be en Sportmagazine.be

Maltese militairen hebben de controle heroverd over een vrachtschip dat op de Middellandse Zee was gekaapt door migranten die het had opgepikt voor de kust van Libië.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld











Maltese troepen aan boord van de Elhiblu-1 © Belga Image

De meer dan 100 migranten aan boord van het cargoschip Elhiblu-1 hadden de controle overgenomen nadat ze te horen kregen dat ze zouden worden teruggebracht naar Libië, en vervolgens de bemanning opgedragen om richting Europa te varen. Zowel Malta als Italië liet meteen weten dat ze niet welkom zijn. 'Dat zijn geen schipbreukelingen maar piraten,' reageerde de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini. 'Ze zullen Italië alleen zien door een telescoop.' De Armed Forces of Malta (AFM) hebben intussen bevestigd dat het schip werd tegengehouden en dat speciale eenheden van de AFM aan boord zijn gegaan om het richting Malta te begeleiden. Daar is het intussen aangekomen bij Boilers Wharf, nabij de hoofdstad Valletta, en neemt de politie het over. Stopgezet Het incident komt er een dag nadat bekend raakte dat de Europese Unie de reddingsactie voor vluchtelingen en migranten voor de kust van Libië, Operatie Sophia, minstens tijdelijk stopzet. De lidstaten raken het niet eens over een nieuw verdeelsysteem voor de opvarenden. De Italiaanse regering neemt het niet dat geredde vluchtelingen en migranten uitsluitend naar Italië gebracht.