Wie vakantieplannen heeft, houdt ook komend weekend het best rekening met drukte op de weg. Frankrijk kleurt komende zaterdag opnieuw rood, en ook in België wordt druk verkeer richting de kust en de Ardennen verwacht. Dat blijkt maandag uit de vakantieprognose van mobiliteitsorganisaties VAB en Touring.

Afgelopen zaterdag werd in Frankrijk het record van de vakantiefiles gebroken, met op het drukste moment, om 12u05, 1.142 km file. Ook volgend weekend verwachten VAB en Touring druk verkeer op alle belangrijke vakantie-assen in Frankrijk, met de start van de vakantie in Midden-Nederland en een tweede golf Belgen die vertrekken naar aanleiding van het bouwverlof.

De drukste wegen in Frankrijk zijn zaterdag 17 juli opnieuw de 'Autoroute du Soleil' (A6 Parijs - Lyon, A7 Lyon - Orange en A9 Orange - Spaanse grens) naar het zuiden en de A10 Parijs - Bordeaux. Ook de route door het midden van Frankrijk over de A71 en A75 via Clermont-Ferrand wordt druk. Wie naar Spanje rijdt, kiest echter best voor deze 'alternatieve route' via Clermont-Ferrand in plaats van via Lyon te rijden. Ook de A20, l'Occitane, tussen Vierzon en Montauban wordt een zeer drukke vakantieroute, onder meer door wegenwerken die daar aan de gang zijn.

In Duitsland verwacht VAB druk verkeer op de lokale wegen, omdat men daar ook veelal vakantie in eigen land zal doorbrengen, en op de wegen richting Italië. Touring verwacht zaterdag ook in Duitsland een rode dag, met lange files tussen 9 en 17 uur, met een verwachte piek rond het middaguur.

Knelpunten

Aangezien er deze zomer vaker met de wagen gereisd wordt, zullen automobilisten ook rekening moeten houden met de klassieke knelpunten richting Oost-Europese bestemmingen, zoals de Tauerntunnel en de B179 Fernpassroute in Oostenrijk en de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië. Bovendien moet je ook rekening houden met grenscontroles tussen Oostenrijk en Slovenië en tussen Slovenië en Kroatië, waardoor de wachttijden gevoelig kunnen oplopen. Touring verwacht ook voor Zwitserland en Oostenrijk een rode zaterdag.

In Italië wordt het op zaterdag heel druk met filevorming richting zuiden op de A22 Brenner - Verona, in de omgeving van Milaan en op de snelweg naar Firenze, Rome en Napels. Op vrijdag en zondag rijdt het verkeer vlot. Voor de terugkeer zijn er geen problemen dit weekend.

In Spanje wordt het eveneens erg druk met kleinere files voor het vertrek op zaterdag op de A7 Frankrijk - Barcelona - Alicante, op de snelweg van Frankrijk via Burgos naar Madrid en in de omgeving van Madrid. Op vrijdag en zondag zijn er geen verkeersproblemen in het vooruitzicht.

In België verwacht VAB ook druk verkeer richting de kust en de Ardennen. Velen zullen van de Nationale feestdag van woensdag 21 juli gebruik maken om een extra verlengd weekend in te plannen. Touring voorspelt richting kust filevorming op vrijdagnamiddag- en avond en op zaterdagochtend op de E40 Brussel-kust en de E411 Brussel-Luxemburg.

Terugkeer

Dit weekend zijn er ook de eerste problemen bij de terugkeer te verwachten. Zaterdag wordt een oranje dag: druk verkeer met enkele kleinere files, in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In Italië en Spanje verwacht Touring geen problemen. Wie op zondag terugkeert, komt geen files tegen. (Belga)

Afgelopen zaterdag werd in Frankrijk het record van de vakantiefiles gebroken, met op het drukste moment, om 12u05, 1.142 km file. Ook volgend weekend verwachten VAB en Touring druk verkeer op alle belangrijke vakantie-assen in Frankrijk, met de start van de vakantie in Midden-Nederland en een tweede golf Belgen die vertrekken naar aanleiding van het bouwverlof. De drukste wegen in Frankrijk zijn zaterdag 17 juli opnieuw de 'Autoroute du Soleil' (A6 Parijs - Lyon, A7 Lyon - Orange en A9 Orange - Spaanse grens) naar het zuiden en de A10 Parijs - Bordeaux. Ook de route door het midden van Frankrijk over de A71 en A75 via Clermont-Ferrand wordt druk. Wie naar Spanje rijdt, kiest echter best voor deze 'alternatieve route' via Clermont-Ferrand in plaats van via Lyon te rijden. Ook de A20, l'Occitane, tussen Vierzon en Montauban wordt een zeer drukke vakantieroute, onder meer door wegenwerken die daar aan de gang zijn. In Duitsland verwacht VAB druk verkeer op de lokale wegen, omdat men daar ook veelal vakantie in eigen land zal doorbrengen, en op de wegen richting Italië. Touring verwacht zaterdag ook in Duitsland een rode dag, met lange files tussen 9 en 17 uur, met een verwachte piek rond het middaguur. Aangezien er deze zomer vaker met de wagen gereisd wordt, zullen automobilisten ook rekening moeten houden met de klassieke knelpunten richting Oost-Europese bestemmingen, zoals de Tauerntunnel en de B179 Fernpassroute in Oostenrijk en de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië. Bovendien moet je ook rekening houden met grenscontroles tussen Oostenrijk en Slovenië en tussen Slovenië en Kroatië, waardoor de wachttijden gevoelig kunnen oplopen. Touring verwacht ook voor Zwitserland en Oostenrijk een rode zaterdag. In Italië wordt het op zaterdag heel druk met filevorming richting zuiden op de A22 Brenner - Verona, in de omgeving van Milaan en op de snelweg naar Firenze, Rome en Napels. Op vrijdag en zondag rijdt het verkeer vlot. Voor de terugkeer zijn er geen problemen dit weekend. In Spanje wordt het eveneens erg druk met kleinere files voor het vertrek op zaterdag op de A7 Frankrijk - Barcelona - Alicante, op de snelweg van Frankrijk via Burgos naar Madrid en in de omgeving van Madrid. Op vrijdag en zondag zijn er geen verkeersproblemen in het vooruitzicht. In België verwacht VAB ook druk verkeer richting de kust en de Ardennen. Velen zullen van de Nationale feestdag van woensdag 21 juli gebruik maken om een extra verlengd weekend in te plannen. Touring voorspelt richting kust filevorming op vrijdagnamiddag- en avond en op zaterdagochtend op de E40 Brussel-kust en de E411 Brussel-Luxemburg. Dit weekend zijn er ook de eerste problemen bij de terugkeer te verwachten. Zaterdag wordt een oranje dag: druk verkeer met enkele kleinere files, in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In Italië en Spanje verwacht Touring geen problemen. Wie op zondag terugkeert, komt geen files tegen. (Belga)