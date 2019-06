De Europese Volkspartij is klaar om compromissen te sluiten in de onderhandelingen met de andere Europese fracties. Dat zegt Manfred Weber, die woensdagochtend opnieuw is verkozen als fractievoorzitter van de Europese christendemocraten. Partijen 'die niet in het Europees project geloven' sluit hij uit.

Het Duitse Europarlementslid Manfred Weber is woensdagvoormiddag door de nieuw samengestelde EVP-fractie opnieuw aangeduid als fractieleider. Dat was hij ook de voorbije vijf jaar al. De CSU'er krijgt van de EVP-fractie het mandaat om met de andere Europese partijen te onderhandelen over een nieuwe meerderheid. Omdat de christendemocraten en sociaaldemocraten voor het eerst sinds lang geen meerderheid met twee meer kunnen vormen, komen ook andere fracties in het vizier. De EVP blijft wel afgetekend de grootste, met 179 zitjes in het parlement.

De christendemocraten zijn alvast bereid water bij de wijn te doen, benadrukte Weber woensdagmiddag tijdens een persconferentie. 'Tijdens de campagne voer je een strijd, en stel je je programma voor als een alternatief tegenover dat van de anderen. Maar na de verkiezingen begrijpen mensen dat democraten moeten samenzitten en oplossingen vinden', zei hij. 'Als je partijen uitsluit die niet in de EU geloven en die geen alternatief project voorstellen, wat ik ook duidelijk doe, dan kom je uit bij de andere democratische fracties. Wij zijn klaar voor die samenwerking. De mensen verwachten van ons dat we meteen aan de slag gaan.'

Naast EVP-fractievoorzitter blijft Weber ook de Spitzenkandidaat van de partij voor de Europese Commissie. Als Weber voorzitter van de Commissie wordt, moet hij opgevolgd worden, maar de Duitser wil niet op de zaken vooruitlopen. 'Ik voel sterke steun voor mij als Commissievoorzitter binnen de partij en binnen de EVP-staatshoofden in de Europese Raad. Dat is nu het belangrijkste', klonk het. 'Mijn gevoel is dat niemand wil riskeren dat we een conflict tussen het parlement en de Raad krijgen. En dat men de beslissing van het parlement - dat we niemand nomineren die geen Spitzenkandidaat was - respecteert. Ik hoop dat iedereen dat concept nu zal aanvaarden.'