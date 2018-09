Wordt Manfred Weber in 2019 voorzitter van de Europese Commissie?

Kort nadat hij verkozen werd als fractievoorzitter van de Europese Volkspartij, nodigde Manfred Weber zijn voltallige fractie uit in Wildenberg. In dat onooglijke dorp te midden van het glooiende Nederbeierse landschap doken de christendemocraten collectief de kroeg in. Een memorabele avond, getuigen alle aanwezigen. 'Denk aan alles wat u zich bij Beieren voorstelt, en het was aanwezig', aldus Esther de Lange, die namens het Nederlandse CDA in de EVP-fractie zit. Na een bezoek aan het lokale klooster trok de bende naar een lokale Kneipe voor een stevige avondhap. De avond eindigde op Gillamoos, de legendarische jaarmarkt in Abensberg, waar Weber zijn gevolg binnenloodste in een enorme biertent vol gemütlichkeit en litersgrote bierglazen. 'Voor de dames in het gezelschap waren dat geen vanzelfsprekende hoeveelheden', erkent De Lange. 'Al leek Manfred er wel mee overweg te kunnen. Het is de enige keer dat ik hem ooit in lederhosen gezien heb.'

