De Ierse vicepremier Simon Coveney vindt dat de nieuwe Britse premier Boris Johnson zijn land 'op ramkoers met de EU zet'. De maidenspeech van Johnson donderdag in het Lagerhuis - waarin hij nogmaals herhaalde dat het echtscheidingsakkoord met de EU zoals het nu op tafel ligt, niet aanvaardbaar is - 'was zeer nefast', vindt Coveney.

De Britse premier Boris Johnson is vastberaden om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie te leiden. Liefst met een akkoord, maar als dat niet lukt is hij ook bereid zonder akkoord met de EU door te zetten. Het huidige akkoord, dat nog door zijn voorgangster Theresa May is onderhandeld maar nooit door het Britse parlement is geraakt, is voor hem geen optie. Vooral de backstop - de noodoplossing die het probleem met de Ierse grens opvangt door de Britten tijdelijk in de Europese douane-unie te houden - is Johnson een doorn in het oog.

De Ieren zien het met lede ogen aan. 'Hij lijkt een bewuste keuze te hebben gemaakt om Groot-Brittannië op ramkoers te zetten met de Europese Unie en met Ierland', vindt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney. 'Ik denk dat alleen hij kan zeggen waarom hij dat doet'.

Volgens Coveney, die binnen de Ierse regering ook verantwoordelijk is voor de brexit, is de aanpak van Johnson in elk geval niet 'de basis voor een akkoord'. 'We moeten afwachten welke boodschappen de komende weken vanuit Londen zullen komen'.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de nieuwe Britse premier Boris Johnson alvast uitgenodigd in Berlijn. Johnson heeft die uitnodiging aangenomen, zegt Merkels woordvoerster. Merkel en Johnson hadden eerder al een telefonisch gesprek. De twee hadden het over de relaties tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook over de brexit.