De Europese Commissie heeft donderdag een nieuwe inbreukprocedure gelanceerd tegen Hongarije omdat de regering in Boedapest geen gevolg geeft aan een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de controversiële ngo-wet. Er dreigen nu financiële sancties voor Hongarije.

De Hongaarse ngo-wet verplicht maatschappelijke organisaties die financiering uit het buitenland ontvangen om zich bij de overheid te registreren. Ze moeten de namen en bedragen van donateurs melden en op hun homepage en in publicaties duidelijk maken dat ze een organisatie zijn 'die buitenlandse steun ontvangt'.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in juni vorig jaar dat de wet in strijd is met de Europese wetgeving. De bepalingen zijn volgens het Hof 'discriminerend' en 'ongerechtvaardigd', en druisen in tegen het vrije verkeer van kapitaal, het recht op vrijheid van vereniging en het recht op eerbiediging van het privéleven.

Hoewel de rechtspraak van het Hof rechtstreeks bindend is, heeft Hongarije zich meer dan een half jaar later nog steeds niet geschikt naar het arrest. Daarom opende de Commissie donderdag een nieuwe procedure waarin ze de nationalistische regering van premier Viktor Orban aanmaant om de wet in te trekken. Boedapest krijgt twee maand tijd om te reageren. Nadien kan de Commissie opnieuw naar het Hof trekken, ditmaal om financiële sancties te eisen.

