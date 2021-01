Ook al tekenden de Europese leiders vorige week geen verzet aan toen premier Alexander De Croo het idee van een tijdelijk en gericht verbod op niet-essentiële reizen op tafel legde, wordt ons land nu gevraagd het reisverbod te duiden.

Dat heeft Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders maandag gezegd. Hij verwacht 'een duidelijke uitleg over het proportionele, noodzakelijke en niet-discriminatoire karakter' van de maatregel.

Na afloop van het video-overleg met de 27 staatshoofden en regeringsleiders, vorige week donderdag, zeiden Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al dat er meer beperkende maatregelen genomen kunnen worden om het reisverkeer in te dammen en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vrijdag besliste het Overlegcomité dan om van 27 januari tot 1 maart een reisverbod van en naar België voor niet-essentiële reizen in te voeren.

Donkerrood

Zoals von der Leyen aankondigde, stelde de Commissie vandaag nieuwe maatregelen voor om niet-essentiële reizen te 'ontmoedigen' - maatregelen die de lidstaten moeten nemen, maar die best gecoördineerd worden. Met een reisverbod gaat België verder dan de Europese aanbeveling, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn, zei commissaris Reynders.

'De nationale autoriteiten moeten rechtvaardigen waarom ze verder willen gaan', gaf de Belg aan. 'De lidstaten zijn vrij om verder of minder ver te gaan, maar het is belangrijk dat men op sterk gecoördineerde wijze te werk gaat. Deze beslissing moet dus uitgelegd en gerechtvaardigd worden. De wettelijkheid zal uiteindelijk door de gerechtelijke autoriteiten moeten gebeuren.'

De Commissie stelt maandag ook voor de Europese kleurenkaart, die aangeeft wat de epidemiologische toestand in de verschillende lidstaten en regio's is, aan te passen en er een kleur aan toe te voegen. Van zodra er over een periode van 14 dagen minstens 500 besmettingen per 100.000 personen worden vastgesteld, zou een gebied donkerrood worden ingekleurd. De andere kleuren groen, oranje en rood worden behouden.

Het is nu aan de lidstaten om de nieuwe voorstellen van de Commissie te bekrachtigen. (Belga)

